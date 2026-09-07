Vídeo: adolescente pula de carro em movimento e escapa de sequestro

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Uma adolescente de 15 anos se jogou de um carro em movimento e conseguiu escapar de um sequestro na noite da última sexta-feira, 4, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio de Janeiro. As cenas foram flagradas por câmeras de segurança.

De acordo com o portal Terra, a adolescente voltava da escola pela Rua Dona Romana, por volta das 19h40, quando foi abordada por um homem, que estava em um carro com os vidros fumê.

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Veja o vídeo

🚨🚗 Adolescente pula de carro e escapa de tentativa de sequestro no Rio



📍 Uma adolescente de 15 anos conseguiu fugir de uma tentativa de sequestro, no Engenho Novo, zona Norte do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram a ação.



🎒 A jovem havia acabado de sair da… pic.twitter.com/bJXvJ46o31 — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) September 7, 2026

A jovem foi puxada para dentro do veículo, que seguiu pela via. Durante a fuga, ela aproveitou um momento de distração do suspeito para pular do veículo em movimento e se feriu na queda.

Segundo o pai, em entrevista a TV Globo, a filha abriu a porta e saltou enquanto o carro ainda estava em movimento. Um veículo que trafegava logo atrás precisou frear bruscamente para evitar atropelá-la.

Na queda, a adolescente bateu a cabeça no asfalto e sofreu escoriações no joelho. Mesmo assustada e ferida, a adolescente correu até um condomínio, onde buscou abrigo. O suspeito fugiu levando a bolsa da vítima.

O caso foi registrado na 23ª DP (Méier), que investiga as circunstâncias da ocorrência.