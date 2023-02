Famosos curtem o quarto dia do Carnaval de Salvador

O quarto dia do Circuito Dodô, do Carnaval de Salvador, foi repleto de atores, influenciadores digitais e cantores, que marcaram presença nos camarotes e chegaram até mesmo a se aventurar na rua.

A grande presença da noite foi da primeira-dama do Brasil, Janja, que passou a noite no Camarote Expresso 2222. Ela esteve companhada da empresária Flora Gil, anfitriã do camarote, do cantor Gilberto Gil, e da esposa do senador Jaques Wagner (PT), Fátima Mendonça. Ao ver Janja, foliões fizeram um coro de apoio ao presidente Lula (PT).

Também no camarote, mas também na rua, a atriz Ingrid Guimarães revelou que esteve na rua acompanhando o trio de Daniela Mercury, umas das atrações a se apresentar na Barra/Ondina. Ingrid afirmou que o “Carnaval de Salvador não é Carnaval de Salvador se você não for para pipoca”.

O casal de artistas Adriana Esteves e Vladimir Brichta, que é baiano, também curtiram a folia baiana. Ao Portal A TARDE, eles comemoraram o retorno do Carnaval de Salvador.

Estiveram presentes na folia foram o ex-jogador Sorín, a atriz Alice Wegmann, as influencers Rafa Kallimann e Tia Má, a modelo Lea T, o cantor Vitão, o médico Thales Bretas (viúvo do humorista Paulo Gustavo). Todos deram entrevista ao Portal A TARDE.

Outros artistas presentes foram a cantora Liniker, a atriz Alessandra Ambrósio, os influencers Matheus Mazzafera e Deolane Bezerra, a empresário Monique Evelle, entre outros.