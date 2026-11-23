Será possível? Sim, é urgente. Precisamos de um plano estratégico das cadeias produtivas agro brasileiras fiel ao conceito fundamental de “agribusiness” (Harvard, Dr. Ray Goldberg), quer dizer: coordenação de todos os elos que compõem esse sistema, desde a ciência, envolvendo indústria, comércio, serviços e a sua fonte vital, a agropecuária.

Em outras palavras, se não conectarmos desde o “gene” da genética até o “meme” das percepções dos consumidores finais, não temos o que poderíamos chamar de um plano estratégico do agronegócio nacional.

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Na semana passada, fiquei muito entusiasmado por ter participado de três eventos que evidenciam claramente a importância de reunirmos essas peças como num “lego”, um “design thinking”, o qual batizamos e escrevemos no nosso livro como “Agroconsciente” (Ed. Novo Século).

Logo no início da semana, tivemos o congresso da associação do bem-estar animal com a ABBEA, em São Paulo, sob a presidência de Thomas Timm e encerramento do Dr. Roberto Rodrigues.

Em seguida, ASBRAM – Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, com Beth Chagas, VP executiva; indo a Goiânia, tive a satisfação de me encontrar com Marcelo Luders, presidente do Ibrafe – Instituto Brasileiro do Feijão, no fórum do feijão. E fechando a semana, o grato prazer de conhecer o novo presidente da Aprosoja MT 2027, Luis Pedro Poletti Bier, na premiação do concurso nacional de jornalismo, em Cuiabá.

Vi, nesses encontros, lideranças lúcidas e sensatas, todos com a consciência de que precisamos de um plano público-privado para podermos dar um novo salto ao futuro nos próximos 12 anos.

Para mim, hoje fica muito claro e evidente que na realidade do Brasil, se tornando em 2026 o maior agroexportador do mundo, superando os EUA, temos na produtora e no produtor rural, de fato, a alavanca que nos moveu a partir da ciência tropical, empreendedorismo e cooperativismo.

Uma associação de produtores de milho e soja, Aprosoja, por exemplo, hoje a maior cadeia produtiva e líder mundial. Vejo claramente que a convocação, a chamada para atrair, dialogar e orquestrar todo esse sistema, desde a genética até a percepção do cidadão do Brasil e do mundo, tem a grande chance de acontecer se os agricultores reunidos, sob lideranças convergentes e sensata, poderemos fazer o tão sonhado plano estratégico do agro nacional.

E plano exige objetivo e meta como, por exemplo, superar o movimento do US$ 1 trilhão anual na soma das cadeias brasileiras, o que irá impactar decisivamente o crescimento de toda economia do País, sem o que não teremos êxito em ideias parciais e ficaremos cada um olhando para uma parte, não conectando o todo.

Existem exemplos positivos de ações conjuntas de cadeias produtivas no País, e temos entidades e associações ótimas, assim como a existência do IPA – Instituto Pensar Agro, mas ainda não as temos como o modelo que um legítimo planejamento estratégico exige.

Saio deste ótimo evento, Aprosoja MT, com o desafio que foi lançado pelo seu novo presidente para todos os jornalistas do Brasil, que é o tema do próximo concurso: “Endividamento rural: caminhos para manter a produção futura no campo”, com inscrições 7 de abril 2027. O desafio aos jornalistas eu passo a toda sociedade e peço que produtores rurais nos convoquem a todos.

Para equacionarmos apenas este elo vital do agro nacional – segurança financeira – só o resolveremos com estrutura racional, com a participação de todos os elos da cadeia e com muita saúde mental e empatia. Este é um dentre dezenas de elos que precisaremos administrar como uma sinfonia e não numa cacofonia.

E sobre a palavra empatia, ela é uma força corajosa dos grandes líderes, muito além de antipatia e mesmo de simpatia. É um gigantesco poder. Se produtores rurais quiserem e fizerem, o Brasil e o mundo os seguirá.