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DIREITO E JUSTIÇA

OAB condena boicote a empresas e profissionais por posição política

Em nota eles alertam que esse tipo de iniciativa prejudica o exercício do profissional

Evellyn Teixeira
Por
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) repudia lista de boicote por posição política
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) repudia lista de boicote por posição política - Foto: Foto: Angelino de Jesus (OAB-BA)

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) se manifestou contra a criação e a divulgação de listas que incentivam o boicote a empresas, profissionais e escritórios de advocacia por opiniões políticas ou ideológicas.

A entidade alerta que esse tipo de iniciativa pode prejudicar o exercício profissional, a livre iniciativa e a livre concorrência.

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OAB-BA alerta para perseguição política

Em posicionamento, a Ordem destacou que a divulgação dessas listas também pode provocar danos à imagem e à reputação dos envolvidos.

Para a entidade, divergências de opiniões não devem servir de justificativa para práticas de perseguição, intimidação ou discriminação por posicionamento político.

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Entidade defende pluralidade de ideias

A OAB Bahia reafirmou o compromisso com a defesa das prerrogativas da advocacia, das liberdades individuais e dos princípios do Estado Democrático de Direito. A instituição também ressaltou a importância do respeito à pluralidade de ideias para a convivência democrática.

Advogada foi demitida após publicação de vídeo

No vídeo, publicado na terça-feira, 27, e gravado nas dependências da OAB-ES, Julia Gobbo Amorim afirmou que havia muitos eleitores do PT na instituição e declarou estar com “preconceito”.

Durante a gravação, ela também fez críticas aos funcionários e disse que, se dependesse dela, dificultaria a vida dessas pessoas. Na legenda da publicação, escreveu: “Tem neguinho (sic) que vai quicar aqui hoje”.

A gravação foi inicialmente compartilhada em uma lista restrita de seguidores no Instagram. Na descrição do perfil, que foi desativado após a repercussão, a advogada informava atuar como assessora jurídica da instituição e ser especialista em relações empresariais no mercado digital.

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