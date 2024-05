"Bença das Marias” chega a Salvador | A TARDE

Um encontro proclamado pela idealizadora como “desobediência civil pacífica” vai reunir em Salvador, em data e local a serem definidos, em maio, adeptos do culto nomeado “Bença das três marias”. Misto de celebração, busca de paz interior e estímulo a sonhos os mais agradáveis, a atividade, meio religiosa, meio artística, além de fortemente esotérica, vem ganhando centenas de adeptos.

Interessados em obter informações confiáveis sobre o culto podem acionar pelo instagram o endereço @janalluia, de uma das organizadoras do encontro, previsto para hoje, no Rio, após ter sido realizado em Itacaré, no Sul da Bahia.

– Procuramos os 3 c, o de cura, o de coração, e o de coragem, para alcançar o c, de casa, por meio de conexões e expansão de modos de utilizar o cacau, ou néctar dos deuses, além de fitoterápicos – explica a "mestra Juna", a mesma do instagram @janalluia, endereço virtual no qual se pode pedir inscrições para o encontro, incluindo crianças e senhoras.

Já as “três marias”, indicadas na primeira denominação do ritual, referem-se aos portais de autoconhecimento, despertados com o uso das misturas e de um banho de ervas, como forma de manifestar-se a curandeira originária da prática xamã condutora dos cânones criados pelos indígenas.

Embora siga pressupostos de origem mística, sem opor-se ao conhecimento, a prática ritualística já vem sendo praticada há pelo menos dois anos a partir da conexão de fitoterápicos com os terminais endocanabinóides encontrados no organismo humano conforme comprovado cientificamente.

A participação, já conhecida em localidades diversas da Bahia, notadamente no município de Simões Filho, RMS, inclui a parte sonora dos “tamborcitos”, ou tamborzinhos, utilizados para os mantras.

“Não pode um Poder [o Executivo] ficar submetido a regras rígidas, e o outro [Legislativo], não. [Brasil] Virou parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o Parlamento, e sim a Presidência”

fernando haddad,ministro da Fazenda, à Folha de S.Paulo sobre esforços do País para o equilíbrio fiscal

TJ vai a MG conhecer Apacs

A desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), integrou uma comitiva baiana que visitou a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) em Belo Horizonte e de Itaúna (MG), entre 22 e 24 de abril. A finalidade foi conhecer a metodologia para replicar na Bahia. A Apac é uma alternativa ao sistema prisional e desenvolve um trabalho que prevê o cumprimento da pena de forma mais humanizada, com o objetivo de promover a ressocialização dos apenados. Atualmente, Minas possui 50 Apacs, distribuídas em 41 masculinas, oito femininas e uma juvenil.

Fruta do Pará chega para liderar merenda

O duelo entre o refrescante açaí e o crocante acarajé, na disputa pela merenda favorita em Salvador, especialmente próximo a locais de prática de exercício físico, vai tornar-se mais acirrado nos próximos meses com o maior volume de importação da fruta de roxo intenso e de gosto inigualável extraída da Amazônia.

Como não dá para conciliar o gosto de sorvete com a tradicional fritura afro-baiana, o açaí tem oportunidade, senão de levar vantagem, pois seria querer demais, ao menos de ampliar espaço com maior presença no mercado de Salvador.

A proposta da empresa Frooty coincide com os 30 anos de fundação construindo como forma de cantar parabéns, uma nova fábrica de polpa de açaí, além de um produto de receita própria chamado “sorbet” (lê-se sor-bê).

As três décadas também sinalizam o começo da maior assimilação do açaí por parte de adeptos de ginástica e de exercícios corporais diversos, muitos dos quais conhecidos por anglicismos, como “cross fit”.

– Verificamos na Bahia uma tendência interessante do ponto de vista mercadológico, a de termos altas temperaturas em grande parte do ano, recomendando, assim, o consumo do açaí geladinho, indo, portanto, além da questão da saúde, indiscutível – afirma a gerente de Marketing e Inovação, Natália Pires.

Pesquisas realizadas no mercado de Salvador e outras capitais indicam a preferência do açaí em duas vertentes, a principal a da saúde, quando a polpa é misturada a mel e outros produtos, viabilizando o famoso “shake”.

Já em outro perfil muito comentado pelos consumidores, está o do prazer, devido à alegada “cremosidade” por parte dos fabricantes no Pará, depois de extraírem o açaí encontrado em larga escala sem necessidade de plantio.