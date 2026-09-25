Cancelamento de voos impactaram 786,2 mil brasileiros em 3 meses

Influenciado pelo aumento no preço do querosene de aviação (SAF), o número de cancelamentos de voos, inclusive no Brasil, registrou um dos maiores volume da história. Entre junho e agosto de 2026, o país teve alta de 14,5% de cancelamento com menos de 30 dias de antecedência.

Ao menos, 786,2 mil pessoas - quase 100 mil a mais que no mesmo período de 2025 - foram afetadas pelo cancelamento. Apesar do aumento de cancelamento, esse cenário ocorre em um cenário de expansão ainda maior do movimento aéreo no país.

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Segundo levantamento da AirHelp, empresa de direitos dos passageiros aéreos, a base analisada passou de 27,5 milhões de passageiros entre junho e agosto de 2025 para 34,5 milhões no mesmo período deste ano, uma alta de aproximadamente 25,2%.

Embora o número absoluto de passageiros afetados tenha aumentado, a proporção em relação ao total de passageiros analisados apresentou uma redução, passando de 2,5% para 2,3% na comparação entre os períodos.

Voos atrasados no Brasil

Os atrasos de duas horas ou mais também avançaram, passando de 210,3 mil para 247,9 mil passageiros, alta de 17,9%. Em agosto, mês mais recente da análise, os atrasos prolongados registraram o maior salto, de 45,4% em relação ao mesmo período no ano anterior, passando de 55,3 mil passageiros afetados em agosto de 2025 para 80,4 mil no mesmo mês deste ano.

Os dados analisam os voos realizados no Brasil entre junho e agosto de 2026 e comparam os resultados com o mesmo período do ano anterior.

Atraso e cancelamento de voos nas férias

Em julho, principal mês das férias escolares no Brasil, 335,3 mil passageiros foram afetados por cancelamentos de voos com menos de 30 dias de antecedência, contra 315,4 mil em julho de 2025, crescimento de 6,3%.

Os atrasos superiores a duas horas apresentaram movimento contrário. Foram 83 mil passageiros afetados, ante 90,4 mil no mesmo mês do ano anterior, uma redução de 8,2%.

Esse cenário também está relacionado à um aumento no número de passageiros aéreos em julho deste ano em comparação ao mesmo período em 2026, passando de 9,3 milhões no ano passado para 12,1 milhões de passageiros, alta de aproximadamente 29,6%.

“Os dados mostram que o crescimento da demanda não necessariamente se traduz da mesma forma nos diferentes tipos de interrupção. Em julho, mesmo com um volume significativamente maior de passageiros, houve redução nos atrasos superiores a duas horas. Por outro lado, os cancelamentos continuaram avançando. Para o passageiro, ambos representam transtornos importantes e reforçam a necessidade de conhecer os direitos previstos para situações de interrupção da viagem”, afirma Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Aeroportos com mais passageiros afetados

Considerando o período de junho a agosto de 2026, Guarulhos (GRU) aparece com o maior volume de passageiros afetados por atrasos de pelo menos duas horas, com 60,6 mil casos. Galeão (GIG) ocupa a segunda posição, com 25,7 mil, seguido por Viracopos (VCP), com 18,6 mil.

Aeroporto com maior número de atrasos (≥2h)

Guarulhos International Airport - 60,600

Galeão - Antônio Carlos (Tom) Jobim International Airport - 25,700

Viracopos International Airport - 18,600

Tancredo Neves International Airport - 11,600

Guararapes - Gilberto Freyre International Airport - 10,000

Afonso Pena Airport - 8,800

Salgado Filho Airport - 8,500

Presidente Juscelino Kubistschek International Airport - 6,400

Pinto Martins International Airport - 6,300

Porto Seguro Airport - 4,700

Aeroportos que registraram maior número de cancelamento