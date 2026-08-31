iFood acusa rival chinesa de concorrência desleal

O iFood, um dos principais aplicativos de delivery do Brasil, apresentou uma denúncia contra a chinesa Meituan ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão responsável pela defesa da concorrência no Brasil.

A brasileira, que acusa a concorrente de praticar preços artificialmente baixos para eliminar a concorrência, está pedindo ao órgão que investigue a economia unitária das operações da Keeta, empresa da Meituan. As informações são da Bloomberg

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A participação de mercado do iFood era estimada em cerca de 75% no ano passado, antes da chegada da Keeta, há quase um ano.

A denúncia destaca a intensificação da concorrência por serviços baseados na web no Brasil. No documento enviado ao Cade, o iFood acusa a Keeta de usar as reservas de caixa de sua empresa controladora para subsidiar descontos em pedidos de R$ 250 (US$ 45) ou menos e praticar taxas inferiores às dos restaurantes.

“Não se trata de uma competição baseada em mérito, mas em quem tem mais recursos para financiar, ao mesmo tempo, descontos agressivos para restaurantes e altos pagamentos para entregadores”, disse Lucas Marini Pittioni, vice-presidente sênior de assuntos jurídicos, políticas públicas e fusões e aquisições do iFood.

O Cade já está investigando a dinâmica competitiva no setor local de entrega de alimentos. Em uma nota enviada ao órgão regulador em junho, o iFood alertou sobre os riscos impostos por entrantes com "bolsos fundos" que operam com prejuízos sustentados para consolidar sua dominância.

Em maio, o iFood entrou com uma ação civil contra a Keeta, da Meituan, no tribunal empresarial de São Paulo por concorrência desleal.

Keeta se defende

Em nota à imprensa, a Keeta disse que não foi notificada sobre a ação e justificou que há anos, o mercado brasileiro de delivery de comida "permanece bloqueado e disfuncional", tendo um monopólio impossibilitando a livre escolha de parceiros e diversificação de canais de venda.

"Esta nova ação é uma clara estratégia monopolista para tentar desviar a atenção das autoridades da investigação à qual foram alvo, descumprindo o acordo que assinaram com o CADE em relação às exclusividades que prejudicam gravemente o mercado", disse a chinesa.

Em relação às acusações de subsídio de descontos em pedidos e práticar taxas inferiores às dos restaurantes, a Keeta disse que uso de cupons é uma prática comum do mercado e informou que por ter entrado recentemente no mercado, utiliza cupons para incentivar a experimentação inicial.

"Nosso foco é conquistar e reter consumidores por meio da qualidade, confiabilidade e experiência oferecidas pela plataforma. Também garantimos a participação opcional em campanhas, dando a cada restaurante total controle sobre como e quando participar", continuou,

Por fim, informou que o setor "precisa urgentemente de decisões que promovam um mercado aberto para o benefício de todo o ecossistema possibilitando o crescimento sustentável, criando mais oportunidades para restaurantes e parceiros de entrega, preservando a escolha do consumidor e acelerando a inovação"

O setor precisa urgentemente de decisões que promovam um mercado aberto para o benefício de todo o ecossistema, possibilitando o crescimento sustentável, criando mais oportunidades para restaurantes e parceiros de entrega, preservando a escolha do consumidor e acelerando a inovação."

Confira a nota na íntegra

Nota Keeta - Brasília, 31 de Agosto de 2026

O mercado brasileiro de delivery de comida permanece bloqueado e disfuncional há anos, como demonstrado inclusive em um estudo do CADE, que destaca um setor que tende à concentração e é marcado por exclusividades que impedem o multi-homing. Este é o único mercado no mundo caracterizado por um monopólio, com um único player controlando mais de 80% do segmento. Como resultado, os restaurantes ficam impedidos de escolher livremente parceiros de plataforma para diversificar seus canais de venda, os entregadores parceiros têm menos oportunidades de geração de renda e os consumidores pagam mais por serviços de menor qualidade.

Esta nova ação é uma clara estratégia monopolista para tentar desviar a atenção das autoridades da investigação à qual foram alvo, descumprindo o acordo que assinaram com o CADE em relação às exclusividades que prejudicam gravemente o mercado. A Meituan conta com a melhor tecnologia e expertise construídas ao longo de mais de 15 anos de liderança no mercado de delivery de comida na China, que estamos trazendo para o Brasil para o benefício de consumidores, restaurantes e entregadores parceiros. A Keeta lançou operações no país há menos de 1 ano, em outubro de 2025, quando iniciamos nosso piloto em Santos e São Vicente, e o iFood, que detem o monopólio do mercado, está presente em milhares de cidades, claramente parece com medo da livre concorrência.

A Keeta, como uma marca que entrou recentemente no país, em um setor marcado por cláusulas de exclusividade e banimento, utiliza cupons para incentivar a experimentação inicial. Nosso foco é conquistar e reter consumidores por meio da qualidade, confiabilidade e experiência oferecidas pela plataforma. Também garantimos a participação opcional em campanhas, dando a cada restaurante total controle sobre como e quando participar.

O uso de cupons é uma prática comum do mercado e é utilizada por todos os players, incluindo o próprio iFood, que inclusive os vende por meio do Clube iFood.

O setor precisa urgentemente de decisões que promovam um mercado aberto para o benefício de todo o ecossistema, possibilitando o crescimento sustentável, criando mais oportunidades para restaurantes e parceiros de entrega, preservando a escolha do consumidor e acelerando a inovação.

A Keeta ainda não foi notificada sobre esta ação e está disposta a fornecer todas as informações necessárias às autoridades antitruste para construir um mercado aberto e justo no Brasil.