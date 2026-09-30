Saúde, beleza e mais: veja os 10 maiores setores de franquias na Bahia

O mercado de franquias na Bahia movimentou mais de R$ 5,4 bilhões no primeiro semestre de 2026, crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF)

A Bahia também foi responsável por ampliar em 1,4% o número de operações, chegando a 7.529 unidades, e registrou alta de 1,4% nos empregos diretos, que somaram 64.644 postos de trabalho.

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Veja os 6 setores de franquias que mais faturaram na Bahia:

Saúde, Beleza e Bem-Estar - 17%

Entretenimento e Lazer - 15,9%;

Limpeza e Conservação - 13,7%

Casa e Construção - 11,3%

Alimentos (food service) - 10,6%

Serviços Automotivos - 9%

Mudança de comportamento acompanha alta

Os dados mostram uma tendência com a mudança de comportamento. No caso de Saúde, Beleza e Bem-Estar, a procura crescente por autocuidado, qualidade de vida, prevenção e serviços especializados ajuda a sustentar a expansão das redes.

O setor também foi responsável por 32,3% da participação do faturamento do setor na Bahia.

Em Entretenimento e Lazer, pesam a retomada do consumo de experiências e a busca das famílias por opções de convivência e lazer. Já Limpeza e Conservação ganha espaço com a terceirização de serviços, a valorização da praticidade e a demanda de consumidores e empresas por soluções profissionais e recorrentes.

São segmentos que também encontram no modelo de franquias vantagens como padronização, ganho de escala e maior capacidade de adaptação a diferentes mercados consumidores.

O desempenho da Bahia ocorre em meio à expansão do franchising em todo o País. No primeiro semestre de 2026, o mercado brasileiro de franquias faturou R$ 149 bilhões, avanço nominal de 9,7% na comparação com igual período de 2025.

“A tendência é de um crescimento cada vez mais criterioso, com as redes buscando eficiência, rentabilidade e conhecimento do mercado local antes de abrir novas unidades. Na Bahia, vemos espaço tanto para a interiorização das marcas quanto para formatos mais enxutos e flexíveis. Tecnologia, digitalização da gestão e modelos capazes de atender novos hábitos de consumo também devem ganhar importância nas estratégias de expansão”, disse Fernando Ribeiro, diretor regional da ABF Nordeste.

Franquias na geração de renda

O setor reúne atualmente 207.234 operações franqueadas, vinculadas a 3.366 marcas, e responde por mais de 1,8 milhão de empregos diretos no Brasil, reforçando seu peso na geração de renda, na abertura de negócios e na atividade do setor de serviços.

A expansão ocorre mesmo em um ambiente econômico desafiador, marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada, restrições de crédito e endividamento das famílias. Esse cenário aumenta a pressão sobre custos e caixa das empresas e exige maior disciplina financeira das redes e dos franqueados.

Ainda assim, o franchising vem mantendo ritmo de crescimento superior ao da atividade econômica geral. Entre os fatores que ajudam a explicar essa resiliência estão a diversidade de segmentos, a capacidade das redes de ganhar escala e compartilhar processos e tecnologia e a presença do modelo em atividades diretamente ligadas ao consumo cotidiano.