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CONTRATA+BRASIL

Como MEIs podem vender para o Governo via Contrata+Brasil | BNB e Sebrae

A partir de outubro, empreendedores do Crediamigo terão apoio para cadastro na plataforma

Rafael Tiago
Por
Presidente do BNB, Paulo Câmara
Presidente do BNB, Paulo Câmara - Foto: Fernando Cavalcante/Divulgação

Cerca de 270 mil microempreendedores individuais (MEIs) atendidos pelo programa Crediamigo, do Banco do Nordeste (BNB), passam a contar com apoio técnico a partir de outubro para ingressar no mercado de compras governamentais. A iniciativa visa cadastrar os pequenos negócios na plataforma Contrata+Brasil, permitindo a oferta direta de bens e serviços a órgãos públicos federais e locais.

O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 29, na sede do Sebrae Ceará, em Fortaleza, reunindo o presidente do BNB, Paulo Câmara, e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Paulo Henrique Pereira.

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Oportunidade de mercado e inclusão local

A plataforma conecta MEIs, agricultores familiares e cooperativas a mais de 15 mil unidades de órgãos públicos vinculadas ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg). O mercado de compras públicas representa cerca de 15% do PIB nacional, movimentando aproximadamente R$ 1,5 trilhão anualmente.

Segundo o ministro Paulo Henrique Pereira, a ferramenta gera impacto econômico direto nas comunidades:

"Essa plataforma vai fazer com que a escola, quando precise pintar uma parede, contrate o pintor ali do bairro. E muitas vezes, ele tem a filha estudando na escola."

Para viabilizar a adesão massiva dos empreendedores na área de atuação do BNB — Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo —, os agentes de microcrédito do banco receberão capacitação do MEMP para orientar os clientes na fase de cadastro.

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Serviços e integração técnica

O catálogo do Contrata+Brasil reúne mais de 140 tipos de serviços e produtos de demanda rotineira do setor público, como:

  • Manutenção predial: Pintura, reformas, assentamento de pisos, demolições e reparos em telhados;
  • Serviços técnicos: Manutenção de sistemas e instalações gerais;
  • Alimentação: Fornecimento de lanches rápidos, café e açúcar.

Adesão do BNB e prazos

O Banco do Nordeste aderiu formalmente à plataforma em 24 de agosto e executa etapas piloto de testes em seus sistemas internos. A expectativa da instituição — que conta com quase 300 agências e 500 unidades de microcrédito — é finalizar a integração tecnológica completa até o encerramento de outubro.

De acordo com Paulo Câmara, a redução da burocracia é o principal trunfo da ferramenta: "A plataforma torna o processo mais rápido, eficiente e transparente, possibilitando ao público do MEI várias oportunidades dentro das compras governamentais."

Banco do Nordeste irá ajudar 270 mil MEIs a fornecer produtos e serviços a órgãos públicos
Banco do Nordeste irá ajudar 270 mil MEIs a fornecer produtos e serviços a órgãos públicos - Foto: Fernando Cavalcante/Divulgação

Como vai funcionar:

  • Os agentes de microcrédito do BNB passam por capacitação do MEMP.
  • A partir de outubro, orientam os MEIs no cadastramento do sistema.
  • A integração dos sistemas do BNB com a ferramenta deve ser concluída até o fim de outubro.

O impacto econômico:

  • Volume de compras: O mercado público movimenta R$ 1,5 trilhão por ano (15% do PIB).
  • Alcance: Conecta os pequenos fornecedores a cerca de 15 mil unidades de órgãos públicos.
  • Serviços cadastrados: Mais de 140 modalidades, incluindo pintura, reformas prediais, manutenção de sistemas e fornecimento de alimentos.
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