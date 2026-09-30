Como MEIs podem vender para o Governo via Contrata+Brasil | BNB e Sebrae

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Cerca de 270 mil microempreendedores individuais (MEIs) atendidos pelo programa Crediamigo, do Banco do Nordeste (BNB), passam a contar com apoio técnico a partir de outubro para ingressar no mercado de compras governamentais. A iniciativa visa cadastrar os pequenos negócios na plataforma Contrata+Brasil, permitindo a oferta direta de bens e serviços a órgãos públicos federais e locais.

O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 29, na sede do Sebrae Ceará, em Fortaleza, reunindo o presidente do BNB, Paulo Câmara, e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Paulo Henrique Pereira.

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Oportunidade de mercado e inclusão local

A plataforma conecta MEIs, agricultores familiares e cooperativas a mais de 15 mil unidades de órgãos públicos vinculadas ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg). O mercado de compras públicas representa cerca de 15% do PIB nacional, movimentando aproximadamente R$ 1,5 trilhão anualmente.

Segundo o ministro Paulo Henrique Pereira, a ferramenta gera impacto econômico direto nas comunidades:

"Essa plataforma vai fazer com que a escola, quando precise pintar uma parede, contrate o pintor ali do bairro. E muitas vezes, ele tem a filha estudando na escola."

Para viabilizar a adesão massiva dos empreendedores na área de atuação do BNB — Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo —, os agentes de microcrédito do banco receberão capacitação do MEMP para orientar os clientes na fase de cadastro.

Serviços e integração técnica

O catálogo do Contrata+Brasil reúne mais de 140 tipos de serviços e produtos de demanda rotineira do setor público, como:

Manutenção predial: Pintura, reformas, assentamento de pisos, demolições e reparos em telhados;

Pintura, reformas, assentamento de pisos, demolições e reparos em telhados; Serviços técnicos: Manutenção de sistemas e instalações gerais;

Manutenção de sistemas e instalações gerais; Alimentação: Fornecimento de lanches rápidos, café e açúcar.

Adesão do BNB e prazos

O Banco do Nordeste aderiu formalmente à plataforma em 24 de agosto e executa etapas piloto de testes em seus sistemas internos. A expectativa da instituição — que conta com quase 300 agências e 500 unidades de microcrédito — é finalizar a integração tecnológica completa até o encerramento de outubro.

De acordo com Paulo Câmara, a redução da burocracia é o principal trunfo da ferramenta: "A plataforma torna o processo mais rápido, eficiente e transparente, possibilitando ao público do MEI várias oportunidades dentro das compras governamentais."

Banco do Nordeste irá ajudar 270 mil MEIs a fornecer produtos e serviços a órgãos públicos - Foto: Fernando Cavalcante/Divulgação

Como vai funcionar:

Os agentes de microcrédito do BNB passam por capacitação do MEMP.

A partir de outubro, orientam os MEIs no cadastramento do sistema.

A integração dos sistemas do BNB com a ferramenta deve ser concluída até o fim de outubro.

O impacto econômico: