EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Docentes de Santo Amaro participam de encontro sobre alfabetização

Formação promovida pelo A TARDE Educação reuniu professores dos anos iniciais

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

05/03/2026 - 17:43 h

Docentes de Santo Amaro participam de encontro sobre alfabetização
Docentes de Santo Amaro participam de encontro sobre alfabetização -

Discutir alfabetização na idade certa é um compromisso assumido pelos 417 municípios da Bahia. Com esse objetivo, a cidade de Santo Amaro, no recôncavo baiano, reuniu professores do 2º e 4º ano da rede de ensino para debater estratégias de alfabetização e letramento utilizando o jornal como recurso pedagógico.

O encontro foi realizado nesta quinta-feira, 5, no Arquivo Público Municipal, por meio do Programa A TARDE Educação, iniciativa do Grupo A TARDE.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Presente na formação continuada, o pedagogo Rogério Ribeiro destacou a importância da iniciativa para fortalecer o trabalho desenvolvido em sala de aula. Segundo ele, momentos de troca entre educadores contribuem para ampliar conhecimentos e aperfeiçoar as práticas pedagógicas.

“A formação continuada é fundamental para aprender, trocar experiências e melhorar cada vez mais as práticas em sala de aula. Espero levar também novas ideias e atividades que tornem as aulas mais dinâmicas. Essas parcerias são importantes porque fortalecem a educação e contribuem para a melhoria da qualidade do ensino, pois mostra a importância do professor e incentiva seu crescimento profissional”, afirmou.

Docentes de Santo Amaro participam de encontro sobre alfabetização
Docentes de Santo Amaro participam de encontro sobre alfabetização | Foto: Geovane Vasconcelos/Prefeitura de Santo Amaro

Entre as estratégias adotadas pelo município para garantir que os estudantes sejam alfabetizados no tempo adequado estão o acompanhamento pedagógico nas escolas, visitas às unidades de ensino e ações permanentes de incentivo à leitura.

A coordenadora técnica dos anos iniciais da Secretaria Municipal de Educação, Daniela Reis, explicou que as ações também estão alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), programa do Governo Federal voltado à garantia da alfabetização das crianças.

“O objetivo é garantir que todas as crianças tenham as condições necessárias para se alfabetizar no tempo certo. Quando a gente traz as formações e o acompanhamento pedagógico, estamos garantindo, estamos acompanhando o desenvolvimento dessas nossas crianças”, disse, acrescentando que a alfabetização na idade adequada é fundamental para o avanço das crianças das demais áreas do conhecimento ao longo da trajetória escolar.

“Com essa a parceria do Programa A TARDE Educação vamos fortalecer as ações de leitura, ampliar o acesso dos estudantes a conteúdos educativos, informativos, contribuindo assim para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal de Santo Amaro”.

A formação continuada contou com a mediação das pedagogas do Programa A TARDE Educação, Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo.

Bahia Educação santo amaro

