Estado moderniza escolas em Salvador com investimento superior a R$ 27 milhões

Duas escolas da rede estadual de ensino localizadas na região de Cajazeiras, em Salvador, passaram por obras de modernização e ampliação da estrutura física. As intervenções no Colégio Estadual de Tempo Integral Eduardo Bahiana e no Colégio Estadual de Tempo Integral Edvaldo Brandão Correia incluíram a implantação de novos espaços e a requalificação de ambientes já existentes, com investimentos que somam mais de R$ 27 milhões.

No Eduardo Bahiana, a intervenção recebeu investimento de R$ 7 milhões. A unidade, que atende 1.804 estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Proeja Técnico em Administração, ganhou vestiário, usina solar fotovoltaica e quadra poliesportiva reformada e coberta.

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Também foram requalificados os ambientes do prédio existente, que conta com:

21 salas de aula;

Biblioteca;

Setores administrativos;

Laboratório de Ciências;

Laboratório de Artes;

Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE);

Restaurante estudantil com capacidade para 120 pessoas;

Teatro para 90 espectadores.

Para os estudantes, a mudança é percebida tanto na estrutura quanto nas possibilidades de aprendizagem. Aluna do 2º ano do Ensino Médio, no Eduardo Bahiana, Giovana Santos de Jesus, de 16 anos, destacou a expectativa para utilizar os novos ambientes.

“Está ótimo, melhorou muito”, afirmou. Entre os espaços que mais despertaram seu interesse está o laboratório. “Estou muito ansiosa para ver como vai funcionar, aprender as coisas”, disse.

A estudante também acredita que a nova estrutura poderá contribuir para o desempenho escolar. Para ela, a oferta de ambientes adequados amplia as possibilidades de estudo e de atividades desenvolvidas no colégio.

No terceiro ano do Ensino Médio também no Colégio Estadual Eduardo Bahiana, Ludmila dos Santos Moura, de 17 anos, acompanhou parte das mudanças e compara a estrutura atual com a que existia anteriormente. “A gente que estuda aqui há muito tempo viu como era a escola antiga. Ver hoje é uma nova realidade, é completamente diferente”, relatou.

Segundo Ludmila, a climatização das salas também interfere na rotina de estudos. “Com as salas mais climatizadas fica muito mais fácil prestar atenção, até por causa do calor”, afirmou. Ela citou ainda os laboratórios, a biblioteca e o teatro como espaços que podem contribuir para a preparação para o Enem e outras atividades escolares.

Gestora do Eduardo Bahiana, Ivani Almeida Teles está há 25 anos na unidade e acompanhou diferentes etapas da trajetória da escola. Para ela, a intervenção representa também uma mudança na relação da comunidade com o espaço escolar.

“A reforma vem valorizar uma trajetória desses alunos dentro da unidade escolar”, afirmou.

A escola atende estudantes de diferentes bairros da região e, de acordo com a gestora, tem papel importante por sua localização e pela variedade de etapas e modalidades de ensino oferecidas. Além das atividades curriculares, a unidade desenvolve projetos de leitura, dança e oficinas, entre outras iniciativas.

Ivani avalia que a nova estrutura pode fortalecer atividades que já eram realizadas pelos estudantes e ampliar as possibilidades de utilização dos espaços pedagógicos.

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Colégio Estadual Edvaldo Brandão

Na tarde desta terça-feira,1º, a programação de entregas inclui também o Colégio Estadual de Tempo Integral Edvaldo Brandão Correia, localizado em Cajazeiras 5. A modernização da unidade representa um investimento de R$ 20,2 milhões.

O projeto inclui a implantação de vestiário, campo de futebol society, restaurante estudantil com capacidade para 140 pessoas, teatro para 200 espectadores, guarita, subestação e usina solar fotovoltaica. A quadra poliesportiva existente também foi reformada e recebeu cobertura.

O prédio escolar foi requalificado e passou a contar com 24 salas de aula, biblioteca, área administrativa, sala de AEE e cinco laboratórios voltados a diferentes áreas, entre elas Gastronomia, Ciências, Matemática/Física, Informática e Escritório Criativo.

As intervenções integram um conjunto mais amplo de obras de modernização da infraestrutura da rede estadual. Segundo Helaine Souza, superintendente de Política para a Educação Básica da Secretaria da Educação da Bahia, a proposta é associar a melhoria dos espaços físicos às atividades pedagógicas desenvolvidas nas escolas.

“A gente acredita que esses investimentos em qualidade no espaço escolar possibilitam para os estudantes possibilidades pedagógicas, possibilidades de futuro”, afirmou.

"Chegamos em quem mais precisa, independente do CEP dessas pessoas. Então, eu estou muito emocionada de fazer essa entrega no bairro onde eu cresci, em Cajazeiras." Concluiu Helaine Souza.



A superintendente também afirmou que outras unidades da rede estadual devem receber intervenções até o fim do ano, dentro do programa de modernização da infraestrutura escolar.