Estudantes da rede estadual da Bahia lançam livro de poemas e contos

Estudantes e professores do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos (CECLAR), localizado no bairro do Arenoso, em Salvador, lançaram nesta quarta-feira, 19, o livro 'Versos e Vozes do Clarice'. O evento foi realizado na Fundação Casa de Jorge Amado, no Largo do Pelourinho, dentro da programação do projeto Uma Quarta de Free Pelô.

A publicação reúne poemas, poesias e contos produzidos por 20 integrantes da comunidade escolar, sendo 10 estudantes e 10 professores. Participam alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de educadores de diferentes áreas.

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A obra nasceu de uma iniciativa do gestor do colégio, Marcos César, em parceria com as professoras Rita Bonfim e Laiane Nascimento. Ao longo de aproximadamente quatro meses, textos que já eram produzidos pelos estudantes e professores foram reunidos, selecionados e passaram por uma curadoria.

Segundo Laiane Nascimento, professora de Língua Portuguesa e uma das responsáveis pela organização, o trabalho também buscou assegurar a autoria dos textos. “A gente reuniu esses poemas, fez a curadoria, a questão ortográfica, viu se eram produções mesmo autorais dos alunos”, explicou.

A coletânea não foi organizada a partir de um tema específico. A proposta foi preservar a liberdade criativa dos autores, que abordaram assuntos como amor, amizade, humor, beleza, inquietações, indignação e experiências do cotidiano.

Para a professora Rita Bonfim, que leciona Língua Portuguesa e Artes há 32 anos, o projeto também representou uma oportunidade para estudantes que já escreviam, mas mantinham seus textos guardados por falta de espaço para publicação.

“Nem todo mundo escreve, e às vezes escrevem e guardam. Muita gente guarda muita coisa, sem oportunidade de lançar”, contou Rita.

Entre os estudantes participantes está Ana Clara Santos Almeida, de 18 anos, aluna do 2º ano do Ensino Médio. Escritora há cerca de quatro anos, ela conta que já possuía diversos textos quando recebeu o convite para integrar a publicação.

No livro, Ana Clara aborda a importância de aproveitar o presente e não deixar que o medo do futuro impeça as pessoas de viverem o momento. Para ela, a experiência também reforçou o interesse pela literatura.

EJA também ganha espaço

Alunos e professores do Arenoso lançam livro no Pelourinho - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A publicação reúne ainda histórias de estudantes da Educação de Jovens e Adultos. É o caso de Jaqueline Silva de Lima de Oliveira, de 38 anos, que voltou a estudar depois de 22 anos afastada da escola. Mãe de quatro filhos e dona de casa, Jaqueline conta que começou a escrever poemas aos 12 anos. Para ela, participar do projeto representou uma oportunidade de retomar a autoestima e transformar textos que estavam guardados em uma publicação.

“Eu decidi dar a volta por cima e encontrei o refúgio nessa escola, onde eu estou sendo bem amparada, bem acolhida”, relatou.

Jaqueline afirma ainda que conciliar os estudos, a família e a produção dos textos foi um desafio, mas contou com o apoio dos professores e da direção. “Em meio aos obstáculos, eu saber que eu sou forte e consegui, não só, mas com uma corrente, que é a gestão da escola, os professores”, disse.

Arte como caminho

A arte mudou a vida do Thiago Oliveira da Silva, de 24 anos, estudante do 3º ano da EJA e conhecido artisticamente como Carte Z. Ele afirma que a arte faz parte de sua vida desde a infância e que encontrou na produção artística uma forma de continuar perseguindo seus objetivos.

"A arte está na minha vida desde meus quatro anos de idade. [...] Até hoje eu não desisti de mim, porque muita gente já tentou me fazer desistir. Eu não posso desistir de mim porque minha grande motivação é meu filho".

Um dos textos publicados aborda amor, respeito e cuidado nas relações. Outro poema é dedicado a amigos que perdeu ao longo dos anos em decorrência da criminalidade.

Segundo o gestor Marcos César, a publicação representa um marco para o CECLAR por ser o primeiro livro lançado pela instituição. “É uma imensa alegria. A gente se sente honrado que a nossa comunidade escolar possa estar desenvolvendo esse trabalho, que valoriza o protagonismo dos nossos estudantes e dos nossos professores”, afirmou.

O gestor também adiantou que a escola pretende lançar uma segunda obra entre outubro e novembro. O próximo livro deverá ser escrito por uma funcionária da instituição, que trabalha na cozinha da escola e desenvolve uma oficina de desenho. A obra será uma aventura com personagens africanas.

A publicação 'Versos e Vozes do Clarice' pode ser adquirida diretamente na escola por meio do contato (71) 3461-4505, ou pelo site da Lobo Guará Editora, o valor médio da obra é de R$ 40.