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SABATINA

Angelo Coronel rejeita novos impostos e cobra corte de gastos federais

Parlamentar diz que foco da gestão econômica deve ser redução de despesas estruturais

Rodrigo Tardio
Por
Declarações de Coronel reforçam a linha de atuação voltada à responsabilidade fiscal sem o repasse de ônus adicionais aos contribuintes e ao setor empresarial
Declarações de Coronel reforçam a linha de atuação voltada à responsabilidade fiscal sem o repasse de ônus adicionais aos contribuintes e ao setor empresarial - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE
Eleições 2026

Durante participação no podcast A TARDE Eleições deste sábado, 15, o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) defendeu abertamente a necessidade de que o governo federal enxugue a máquina pública como alternativa prioritária para o equilíbrio fiscal do país.

Na avaliação do parlamentar, o foco da gestão econômica deve ser a redução de despesas estruturais, eximindo o setor produtivo de arcar com eventuais déficits por meio de novos tributos.

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"Sou totalmente favorável a que o governo enxugue a máquina pública. O que não concorda é que tenhamos aumento de impostos para que o empresariado pague essa conta."

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Durante a sabatina, o senador pontuou que o excesso de gastos estatais e a expansão de despesas correntes representam um entrave para o desenvolvimento econômico nacional.

Para ele, transferir o peso do ajuste fiscal para as empresas compromete a competitividade do mercado, desestimula investimentos e afeta diretamente a geração de empregos.

As declarações de Coronel reforçam a linha de atuação voltada à responsabilidade fiscal sem o repasse de ônus adicionais aos contribuintes e ao setor empresarial, tema central nos debates econômicos que cercam o cenário político atual e as discussões no Congresso Nacional.

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Tags

ajuste fiscal competitividade do mercado enxugamento da máquina pública redução de despesas responsabilidade fiscal setor produtivo

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