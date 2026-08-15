Angelo Coronel rejeita novos impostos e cobra corte de gastos federais

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Durante participação no podcast A TARDE Eleições deste sábado, 15, o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) defendeu abertamente a necessidade de que o governo federal enxugue a máquina pública como alternativa prioritária para o equilíbrio fiscal do país.

Na avaliação do parlamentar, o foco da gestão econômica deve ser a redução de despesas estruturais, eximindo o setor produtivo de arcar com eventuais déficits por meio de novos tributos.

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"Sou totalmente favorável a que o governo enxugue a máquina pública. O que não concorda é que tenhamos aumento de impostos para que o empresariado pague essa conta."

Durante a sabatina, o senador pontuou que o excesso de gastos estatais e a expansão de despesas correntes representam um entrave para o desenvolvimento econômico nacional.

Para ele, transferir o peso do ajuste fiscal para as empresas compromete a competitividade do mercado, desestimula investimentos e afeta diretamente a geração de empregos.

As declarações de Coronel reforçam a linha de atuação voltada à responsabilidade fiscal sem o repasse de ônus adicionais aos contribuintes e ao setor empresarial, tema central nos debates econômicos que cercam o cenário político atual e as discussões no Congresso Nacional.