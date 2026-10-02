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ELEIÇÃO

Artistas baianos declaram apoio à reeeição de Lula e Jerônimo

Artistas realizaram vídeo em apoio às candidaturas petistas e publicaram nas redes s

Leo Almeida
Por
Gilberto Gil e Caetano Veloso gravam vídeo de apoio
Gilberto Gil e Caetano Veloso gravam vídeo de apoio - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

Artistas baianos de diferentes áreas da cultura participam do vídeo “Bora Lula, Bora Jero”, divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, 2, em apoio às candidaturas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A peça reúne representantes da música, teatro, dança, audiovisual, literatura, artes plásticas, blocos afros e cultura popular. Entre os participantes estão Caetano Veloso e Gilberto Gil, que gravaram uma música especialmente para a campanha.

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Também aparecem no vídeo nomes como Margareth Menezes, Lazzo Matumbi, Armandinho Macedo, Gerônimo Santana, Márcia Short, Ana Mametto, Manno Góes, Zeu Britto, Jackson Costa, Carla Akotirene, Bule Bule, Vovô do Ilê, João Jorge e o maestro Carlos Prazeres.

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AtlasIntel

Na última pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 30,Jerônimo Rodrigues PT ultrapassou o candidato ao Governo do Estado no campo da oposição, ACM Neto (União), e assumiu a liderança na disputa pelo Palácio de Ondina.

Conforme o levantamento, o petista chegou aos 50,7% dos votos válidos e se aproxima de vencer a eleição em primeiro turno. Assim, ACM Neto registrou 47,5% dos votos válidos.

No cenário nacional, Lula abriu uma vantagem de 30 pontos do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno na Bahia, de acordo com dados da AtlasIntel/A TARDE.

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