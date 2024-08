Jerônimo tenta destravar impasse de candidaturas governistas no RMS

Jerônimo esteve em Salvador para lançamento de programa de qualificação - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Ogovernador Jerônimo Rodrigues (PT) tem encontrado dificuldade para formar a tão sonhada unidade, que vem pregando desde o início do processo eleitoral, em alguns municípios baianos. Em Dias D’Ávila, por exemplo, o petista está entre a ‘cruz e a espada’ devido aos dois nomes governistas que despontam na corrida eleitoral.

Capitaneando o processo eleitoral, Jerônimo afirmou nesta quarta-feira, 7, que vem buscando encontrar soluções através do diálogo para equacionar o tabuleiro eleitoral da cidade que se divide entre o nome da ex-prefeita Jussara Márcia (PT) e do deputado estadual Raimundinho da JR (PL), que apesar de integrar o partido de oposição é ligado ao grupo governista.

“Eu ainda estou gastando a minha saliva, utilizando de uma forma pra poder ver que unidade a gente pode fazer. [...]. Não espere de mim uma intervenção de cá de cima porque isso não dá certo. Se eu dizer que é Jussara ou Raimundinho, isso não cola na ponta. Eu tenho que ir à última instância”, disse o chefe do Executivo, após o lançamento do novo programa de qualificação profissional, em Salvador.

Leia também

>> “Geração de emprego e renda não cai do céu”, diz Jerônimo

>> TRE-BA inicia convocação de mesários para as Eleições Municipais

Antes, o chefe do Palácio de Ondina declarou, em entrevista à imprensa, que apoiaria os nomes que estiveram com ele durante as eleições de 2022, priorizando os que caminharam desde o primeiro turno. Raimundinho da JR, por sua vez, não está entre os nomes que o apoiaram desde o começo do pleito.

"Tem gente que está no partido de base e não me acompanhou, fez campanha contra esse projeto. Eu tenho dito sempre que quem não me acompanhou naquele momento. Eu acompanhei aqueles que me acompanharam”, falou, no mês de maio.

Em contrapartida, nesta quarta, o governador minimizou a questão relacionada a Raimundinho. “Jussara é uma companheira histórica nossa boa gestora e conhece muito bem o município. Também temos a candidatura de Raimundinho que não veio comigo no primeiro e nem no segundo turno, mas veio no terceiro, e tem construído uma parceria”, frisou.

Aos jornalistas, o petista ainda expressou o seu desejo de incorporar as cidades metropolitanas em sua gestão para desenvolverem juntos políticas de assistência à saúde.

“Eu tenho muito interesse em ter Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias e Dias d’Ávila será um bom arranjo para a gente poder fazer uma política de saúde regional metropolitana, que faz parte do coletivo urbano metropolitano, de cultura e turismo. Em Dias d’Ávila, por exemplo, tem um ambiente religioso muito forte”, afirmou o governador.