Mais de 30 mil eleitores votaram durante prorrogação das Eleições 2026

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O segundo turno das Eleições 2026 foram marcados por mais de 30 mil votos após o horário de encerramento das urnas eletrônicas. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 34.330 eleitores votaram após as 17h, horário previsto para o fechamento.

No entanto, o horário de votação foi prorrogado em duas horas por determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), sendo marcado para encerrar oficialmente às 19h em todo o Brasil.

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De acordo com os números do TSE, foram registrados 13.961 votos das 17h às 17h01 e 29.001 das 17h às 17h05. Já desse horário até o último voto, às 19h06, foram computados 5.329 votos.

Prorrogação das eleições

As Eleições 2026 foram prorrogadas após pedidos apresentados pelas campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro, devido aos registros de problemas na circulação de ônibus em algumas cidades do Brasil, o que dificultou o deslocamento dos eleitores.

O ministro Cristiano Zanin foi sorteado relator do STF no caso e acolheu a solicitação, fazendo o TSE orientar que as seções ainda abertas permanecessem em funcionamento até às 19h, mas sem contemplar as urnas já fechadas.