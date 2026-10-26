Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

PRORROGAÇÃO

Mais de 30 mil eleitores votaram durante prorrogação das Eleições 2026

Eleições foram prorrogadas para finalizar às 19h em todo o Brasil

Franciely Gomes
Por
Eleitores votam para presidente no Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques
Eleitores votam para presidente no Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O segundo turno das Eleições 2026 foram marcados por mais de 30 mil votos após o horário de encerramento das urnas eletrônicas. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 34.330 eleitores votaram após as 17h, horário previsto para o fechamento.

No entanto, o horário de votação foi prorrogado em duas horas por determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), sendo marcado para encerrar oficialmente às 19h em todo o Brasil.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com os números do TSE, foram registrados 13.961 votos das 17h às 17h01 e 29.001 das 17h às 17h05. Já desse horário até o último voto, às 19h06, foram computados 5.329 votos.

Leia Também:

SILÊNCIO DOS EUA

Donald Trump manda travar comunicado dos EUA sobre vitória de Lula
Donald Trump manda travar comunicado dos EUA sobre vitória de Lula imagem

ELEIÇÕES 2026

Partidos que apoiaram Flávio Bolsonaro reconhecem vitória de Lula
Partidos que apoiaram Flávio Bolsonaro reconhecem vitória de Lula imagem

ELEIÇÕES 2026

Bahia tem duas cidades no 'Top 10' das maiores votações de Lula
Bahia tem duas cidades no 'Top 10' das maiores votações de Lula imagem

Prorrogação das eleições

As Eleições 2026 foram prorrogadas após pedidos apresentados pelas campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro, devido aos registros de problemas na circulação de ônibus em algumas cidades do Brasil, o que dificultou o deslocamento dos eleitores.

O ministro Cristiano Zanin foi sorteado relator do STF no caso e acolheu a solicitação, fazendo o TSE orientar que as seções ainda abertas permanecessem em funcionamento até às 19h, mas sem contemplar as urnas já fechadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 STF

Relacionadas

Mais lidas