Renan Santos pode participar de debate da Globo nesta quinta-feira

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O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão), aguarda uma decisão da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o pedido para participar do debate da TV Globo, marcado para esta quinta-feira, 1º, às 21h30.

O pedido chegou ao STF depois de o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, negar a solicitação para incluir Renan no encontro. A ação apresentada pelo partido foi distribuída a Cármen Lúcia, que é a relatora do caso.

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Defesa de Renan Santos quer que Globo inclua candidato no debate

A defesa de Renan pede que a Globo seja obrigada a incluir o candidato no debate, em condições semelhantes às dos demais participantes. Entre os argumentos apresentados está a alegação de que a emissora teria criado uma expectativa de participação ao incluir Renan em outras iniciativas da cobertura eleitoral.

Segundo informações divulgadas sobre os bastidores da disputa, integrantes do governo federal teriam defendido junto a ministros do STF a presença de Renan no debate.

Mesmo com Lula ausente, campanha do petista defende presença de Renan

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, confirmou que o presidente não participará do encontro, mas avalia que Renan deveria estar entre os convidados.

A alegação de que a ausência de Renan beneficiaria especificamente o candidato Flávio Bolsonaro (PL) faz parte das discussões em torno do caso e deve ser tratada como uma avaliação dos envolvidos, não como fato comprovado.

Renan Santos contesta critérios para o debate

O TSE negou o pedido de Renan com base nas regras de participação em debates. Nunes Marques considerou que o Missão não atende ao requisito de representação parlamentar previsto para garantir a presença obrigatória de um candidato.

Para as demais candidaturas, a participação depende dos critérios adotados pelas emissoras.

Renan Santos pode recorrer novamente

Caso o pedido seja negado por Cármen Lúcia, Renan afirmou ao SBT News que pretende recorrer aos demais ministros do Supremo.

No entanto, até agora, não havia decisão definitiva sobre a participação de Renan Santos no debate.

Renan Santos promete chacina em Salvador se eleito

O candidato à presidência Renan Santos (Missão) prometeu, em declaração nesta segunda-feira, 28, promover uma “chacina” em bairros periféricos de Salvador, caso seja eleito para o Palácio do Planalto.

A posição de Renan é uma resposta às críticas feitas ao presidente do Missão, sigla da qual faz parte, na Bahia, Davi Pirajá, que defendeu ações policiais duras em um eventual mandato do partido na presidência.

Ao comentar sobre o assunto, Renan se recusou a fazer uma retratação, reforçando a ideia de uma política de combate ao crime organizado por meio de ‘chacinas’.

