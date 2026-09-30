Ronaldo Mansur recebe alta hospitalar após acidente em Salvador

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O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), recebeu nesta quarta-feira, 30, alta do Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, após sofrer um acidente de carro, na Avenida 29 de Março, também na capital baiana, na terça-feira, 29.

De acordo com o boletim encaminhado pela assessoria do psolista, Ronaldo Mansur foi internado com traumatismos múltiplos e perda de consciência após a colisão.

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Após a realização de exames de imagem, não houve nenhum achado ou alteração significativa. Ronaldo Mansur encontra-se lúcido e orientado, e deverá se consultar com médico cardiologista.

"Ronaldo Mansur continuará recebendo cuidados em casa ao lado da família e agradece a todas e todos pelas preces e atenção, bem como à equipe médica do Hospital Geral Ernesto Simões Filho e do SAMU", finalizou a nota divulgada pela assessoria do candidato.

O acidente com Ronaldo Mansur

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), sofreu um acidente de carro, no início da tarde desta terça-feira, 29, próximo à Avenida 29 de Março, em Salvador.

De acordo com a assessoria de Mansur, o candidato ao governo do estado deu entrada na unidade com politraumatismos, pressão oscilante e perda de consciência.

Segundo a assessoria do psolista, Mansur estava conduzindo o carro na hora do acidente e voltava do sepultamento de um primo no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Jerônimo presta solidariedade a Ronaldo Mansur

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) prestou solidariedade ao adversário em publicação nas redes sociais. Em publicação, o gestor desejou uma "plena recuperação" ao candidato do PSOL.

"Recebi com preocupação a notícia do acidente de Ronaldo Mansur nesta tarde, em Salvador. Ele foi prontamente atendido e está sob os cuidados da equipe do Hospital Geral Ernesto Simões Filho. Desejo a ele uma breve e plena recuperação e envio minha solidariedade à sua família, aos amigos e à sua equipe. Força, Ronaldo", escreveu o governador.