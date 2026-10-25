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TRE-BA explica pedidos de prisão contra prefeito e secretário de Mobilidade de Salvador

Os pedidos foram realizados após a capital não utilizar 100% da frota de ônibus

Sara Santos
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Imagem ilustrativa da imagem TRE-BA explica pedidos de prisão contra prefeito e secretário de Mobilidade de Salvador
Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, explicou, em entrevista coletiva após o fechamento das urnas neste domingo (25), as decisões tomadas pela Justiça Eleitoral diante do descumprimento das determinações sobre a oferta de transporte público em Salvador durante o segundo turno das eleições de 2026.

Entre as medidas, estavam os pedidos de prisão do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e do secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Reis. Segundo o magistrado, o pedido contra o prefeito foi indeferido por falta de provas cabais que demonstrassem sua responsabilidade no caso. Já o pedido relacionado ao secretário foi deferido, diante dos elementos apresentados.

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“Em relação ao prefeito, foi indeferido, porque não se tinha elementos de uma prova cabal de uma responsabilidade, e foi deferido em relação ao secretário, que seria uma prisão em flagrante para solucionar o problema do poder de polícia no dia da eleição”, explicou Szporer.

Pablo Reis está em Paris, na França, onde cumpre agenda a convite do governo francês. Ele não foi preso em flagrante e informou que prestará os esclarecimentos necessários nesta segunda-feira (26).

Caso será encaminhado ao Ministério Público

O presidente do TRE-BA afirmou que o descumprimento das determinações sobre a oferta de transporte deverá ser investigado, com a possibilidade de responsabilização dos envolvidos. Segundo ele, o tribunal encaminhará o caso ao Ministério Público para a apuração regular dos fatos, assegurando o direito de defesa.

“Todos os envolvidos nessa não disponibilização integral dos transportes seguramente serão objeto de todos os procedimentos judiciais de responsabilização”, declarou.

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Impacto nas eleições

Questionado sobre os possíveis efeitos da retenção de ônibus no resultado da votação, Szporer afirmou que é difícil mensurar o impacto da redução da oferta de transporte público sobre o comparecimento dos eleitores e os votos registrados.

O magistrado destacou que a apuração de eventuais danos dependerá da análise dos fatos e dos procedimentos de investigação.

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