“Vamos disputar a nossa vaga no 2° turno”, diz Kleber Rosa | A TARDE

O sindicalista Kleber Rosa (PSOL) lançou a sua pré-candidatura à prefeitura de Salvador na tarde deste sábado, 13, na Casa Olodum. Na ocasião, a pré-candidata a vice da chapa psolista, Dona Mira, também esteve no evento, que contou com a presença de militantes.



Pontuando na terceira posição, com 8,4% das intenções de votos, conforme revela a última sondagem da AtlasIntel/A TARDE, o pré-candidato acredita que o seu nome é capaz de levar a corrida eleitoral ao 2° turno.

“Eu acho que nós temos uma tendência de crescer esses números. Vamos disputar a nossa vaga no 2° turno e estando no 2° turno, vamos dialogar para atrair outros setores do campo da esquerda”, iniciou o psolista.

Rosa ainda confia que, com a consolidação da sua pré-candidatura para um possível 2º turno, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) deverá apoiá-lo.

“Eu não tenho dúvidas de que estando no 2º turno, o governador Jerônimo Rodrigues vem construir com a gente esse projeto, assim como os outros partidos do campo progressistas vem construir com a gente esse projeto de esquerda”, afirmou.

As declarações de Rosa foram endossadas pelo deputado estadual Hilton Coelho, que chegou a apresentar o seu nome ao pleito, mas retirou em prol do apoio ao correligionário.

“Kleber já está muito bem afirmado, a sua candidatura chega a despontar 12% e isso não é pouca coisa, de largada, para uma alternativa como essa que quer realmente mudar Salvador”, destacou o parlamentar ao A TARDE.

Já a vereadora Laina Crisóstomo, que faz integra o Coletivo Pretas por Salvador, ressaltou a importância de uma candidatura preta para a capital baiana.

“Essa é uma candidatura que mostra um pouco do que é o projeto ideológico que a gente defende para Salvador enquanto PSOL. Na verdade, a gente tem uma candidatura que vem sendo colocada como de esquerda do PT com o MDB, mas, a gente entende que o projeto ideológico que o PSOL é um outro projeto ideológico. [...]", declarou a edil.

E acrescentou: "Para nós, esse projeto político que é Kleber e Dona Mira para construir uma Salvador com a nossa cara é uma chapa preta e que acredita que para ocupar poder é estar sendo povo”.