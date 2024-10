Wagner diz que candidatura de Zé Neto “disparou no momento certo”

O petista defendeu a importância de eleger um prefeito alinhado ao governo federal - Foto: Assessoria | Divulgação

A menos de uma semana para as eleições municipais, os candidatos a prefeito e aliados caminham lado a lado na expectativa de angariar votos. Nesta terça-feira, 1º, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), esteve em Feira de Santana para participar do ato de campanha com o candidato Zé Neto (PT).

Durante o ato, o petista defendeu a importância de eleger um prefeito alinhado ao governo federal, e afirmou que a candidatura de Zé Neto “disparou” no momento certo.

“A melhor vitória é essa, quando a gente não sai na frente, mas chega na frente. Vamos sair na frente atropelando o outro adversário. Agora, tem que dar uma canseira”, brincou o considerado guru do PT.

A declaração do congressista aconteceu durante Encontro com as Mulheres, com participação da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann.

O senador também defendeu a harmonia entre os diferentes níveis de governo facilita a implementação de projetos e melhorias para a cidade. “Quando há harmonia e um bom projeto, as coisas rodam muito mais fácil”, disse.

“Não tenho dúvidas de que Feira de Santana tem muito a ganhar com o dinamismo e as novas ideias de Zé Neto, além do alinhamento tranquilo que ele terá com o Governo do Estado e o Governo Federal”, concluiu.