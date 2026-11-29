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O dublador Pádua Moreira, que deu voz a Darth Vader, da saga Star Wars, no Brasil, teve sua morte anunciada neste domingo, 29. O comunicado oficial veio da página Duplapédia.

Ícone da dublagem, Pádua ganhou fama ao dublar Darth Vader nos filmes de Star Wars. Ele também foi a voz do Imperador Palpatine, da mesma saga nos cinemas.

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Pádua Moreira nasceu em Maceió, em 1942, iniciando no ramo da dublagem em 1972. Ao longo da sua trajetória, o dublador também atuou como diretor, sendo peça fundamental dos estúdios Delart.

Quais personagens foram dublados por Pádua Moreira?

Entre os personagens dublados por Pádua Moreira, estão Zazu, do filme Rei Leão, Razoul, na animação Aladdin, ambos da Disney, e Mustafa em Ratatouille.

A voz de Pádua Moreira também esteve em Toy Story 3 e nos filmes de Frozen.

Lista de personagens dublados por Pádua Moreira

Darth Vader (Star Wars);

Imperador Palpatine (Star Wars);

Zazu (Rei Leão);

Razoul (Aladdin);

Urso Lotso (Toy Story 3);

Mustafa (Ratatouille).