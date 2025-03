Oruam pede desculpa após ser preso pela segunda vez: “Me enchi de ego”

Pronunciamento foi feito nas redes sociais do artista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Oruam pediu desculpa aos fãs e família após ter sido preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 26, por abrigar um suposto traficante foragido da Justiça, identificado como Yuri Pereira Gonçalves.

Filho do líder do Comando Vermelho (CV), Marcinho VP, o artista usou o Instagram para publicar o seu desabafo e diz ter medo de “decepcionar” as pessoas que o amam e admiram.

"Tenho medo de decepcionar Deus, meu pai, minha mãe, meus fãs, meus amigos e todos que gostam de mim, minhas atitudes me trouxeram grandes inimigos, minhas vitórias me encheram de ego, na derrota lembrei da humildade, peço desculpas só aos meus fãs e a minha família que hoje eu os decepcionei", escreveu o rapper na rede social.

Durante ação policial, foram apreendidos uma pistola e munição, além de um anel, que estavam na casa de Oruam, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Essa não é a primeira vez que o rapper é preso. Na semana passada, o artista também foi levado para delegacia após ser autuado por direção perigosa e dirigir com carteira suspensa.

Na ocasião, ele foi liberado mediante uma fiança de R$ 60 mil.

