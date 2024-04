Arsenal vence Luton e tira Liverpool da liderança; City goleia Villa | A TARDE

O Arsenal, com várias mudanças no time titular, venceu com tranquilidade o modesto Luton Town por 2 a 0 nesta quarta-feira (3), em Londres, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês.

Com a vitória, os 'Gunners' vão dormir na ponta da tabela com 68 pontos, um à frente do Liverpool, que joga na quinta-feira contra o lanterna Sheffield United, e do Manchester City (3º), que goleou o Aston Villa (4º) por 4 a 1.

Sem Bukayo Saka, lesionado, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, decidiu poupar os meias Jorginho e Declan Rice e o atacante Gabriel Jesus, mas a equipe não perdeu a solidez defensiva e a eficiência ofensiva, contra um adversário que ocupa a zona de rebaixamento.

Um dos beneficiados pelo rodízio foi o volante Emile Smith Rowe, em uma de suas raras aparições na escalação inicial.

Rowe, de 23 anos, foi ovacionado pelos torcedores no Emirates Stadium ao ser substituído a cinco minutos do apito final.

Ele foi decisivo nos dois gols do Arsenal na partida: primeiro pressionando e recuperando a bola no início da jogada que terminou com o capitão Martin Odegaard abrindo o placar (24'), e depois com um cruzamento para Reiss Nelson que o zagueiro Daiki Hashioka desviou contra a própria meta (44').

Com o resultado, o Luton segue na 18ª posição, a três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º).

- Foden faz 3 e dá vitória ao City -

Também nesta quarta-feira, o Manchester City recebeu o Aston Villa no Etihad Stadium em um jogo complicado até o final do primeiro tempo, quando Phil Foden começou a fazer a diferença.

Os 'Citizens' saíram na frente logo aos 11 minutos com o meia Rodri, mas o Villa empatou pouco depois graças ao atacante John Durán (20').

Nos acréscimos do primeiro tempo, Foden fez seu primeiro gol no jogo para levar o time de Manchester em vantagem para o intervalo (45'+1).

No segundo tempo, o jovem atacante inglês brilhou ao marcar mais duas vezes e completar seu hat-trick (62' e 69'), fechando a goleada do City por 4 a 1.

Os 'Citizens' conseguiram a vitória mesmo sem o meia Kevin De Bruyne e o atacante Erling Haaland, que ficaram no banco visando os próximos jogos.

Nas quartas da Champions, o Manchester City terá pela frente o Real Madrid.

Já o Aston Villa (59 pontos), mesmo com a derrota, segue no Top 4 com dois pontos à frente e um jogo a mais que o Tottenham (5º, 57 pontos), que na terça-feira tropeçou diante do West Ham em Londres (1 a 1).

No outro jogo desta quarta-feira, Brentford (15º) e Brighton (9º) ficaram no 0 a 0.