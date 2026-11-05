Alejo Véliz aposta na confiança de Ceni para desencantar contra o Cruzeiro

Até setembro, o cargo de "matador" do ataque tricolor parecia ter o candidato perfeito: Alejo Véliz. Depois de alguns jogos no quase, o argentino de 23 anos fez três gols e uma assistência em quatro partidas e caiu de vez nas graças da torcida. No entanto, já são dois meses sem marcar e, naturalmente, alguma pressão está nos ombros do centroavante para enfrentar o Cruzeiro, hoje, às 21h30, pela 34ª rodada da Série A.

Ainda assim, o clima parece estar apaziguado. O atacante e o técnico Rogério Ceni soam alinhados em expectativas, tanto que, nos últimos contatos com a imprensa, um e outro mostraram serenidade com o jejum. O camisa 9 afirmou, em entrevista coletiva ontem, que recebe todo apoio do treinador, dentro e fora do campo.

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“Ceni diz pra eu ficar tranquilo, que meu momento vai chegar e que tenho que continuar trabalhando para que o gol aconteça. Então, estou tranquilo, sei que o time tá trabalhando muito bem. Nas últimas partidas melhoramos, então sei que estamos trabalhando muito. Agora, nas últimas partidas da temporada, sei que vou tentar, vou trabalhar e vou fazer gols”, declarou o jogador.

7 jogos de jejum tem Véliz. Seu último gol foi contra o Bragantino, há exatos dois meses. Antes disso, porém, vinha em ótima fase, com quatro participações em gol em quatro jogos.

De fato, Véliz parece contar com todo suporte do técnico. Prova disso é que sua titularidade não está ameaçada, já que, além das finalizações, ele contribui com a equipe na abertura de espaços, no pivô, na construção de jogadas e também na hora de defender. Depois da partida contra o São Paulo, Ceni defendeu o pupilo:

“Acho que ele não conseguiu ter oportunidade, não teve uma chance real, mas abriu muito espaço para Kike, para Pulga, para infiltrações de Jean Lucas. Ele é um jogador que deixa tudo em campo, faz um serviço que não podemos deixar de destacar. (...) Claro que queremos ver o 9 fazendo gols, mas ele vem trabalhando pelo time como ele pode”, falou o treinador do Esquadrão.

O torcedor mais supersticioso conta com o histórico de Véliz para apostar no gol hoje. Isso porque, da última vez que esteve em tamanha seca, foi justamente depois de sete partidas que ele marcou: aconteceu pelo Rosario Central (ARG), contra a Universidad Central da Venezuela, na Libertadores desse ano.

Sei que vou tentar, vou trabalhar e vou fazer gols nas últimas partidas. Alejo Véliz

Desfalques no Cruzeiro e a disputa direta pela vaga na Libertadores

Do outro lado, o Cruzeiro que enfrentará o Bahia tem desfalques importantes. Villalba, que, apesar de ser zagueiro, tem atuado na lateral esquerda, está suspenso, assim como o lateral-direito William e o meia Matheus Pereira – esse último o principal destaque da equipe. Além disso, o zagueiro João Marcelo passou por uma cirurgia no joelho e será substituído por Fabrício Bruno.

A partida tem importância similar para as duas equipes, já que brigam por vaga direta na Libertadores do ano que vem. Enquanto o Bahia frequentou as primeiras posições desde o início da Série A, o Cruzeiro começou lá na zona do rebaixamento e evoluiu após a chegada do técnico Artur Jorge.

Preparação tricolor e o retorno de Kanu para a decisão

No Esquadrão, fora o goleiro Léo Vieira, que segue em tratamento de sua lesão, o técnico Rogério Ceni pode contar com força máxima. O último acréscimo foi Kanu, que retorna de suspensão e deve voltar à equipe titular, após ser substituído por Marco Moreno.

O último treino tricolor antes do duelo foi realizado na manhã de ontem. O grupo participou de um trabalho físico no campo do CT Evaristo de Macedo e, em seguida, foi realizado um exercício em campo reduzido, com o objetivo de manutenção da posse de bola. Em seguida, Ceni conduziu um treinamento tático. Parte dos jogadores também fez atividades de bola parada e finalizações.

Onde assistir a Cruzeiro x Bahia?

A partida entre Cruzeiro e Bahia terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video (streaming).

Desfalques de Cruzeiro x Bahia

Cruzeiro

Willian (suspenso);

Matheus Pereira (suspenso);

Villalba (suspenso);

Wesley (suspenso).

Bahia

Kauê Furquim (convocado para a Seleção Brasileira Sub-17);

Léo Vieira (lesionado).

Prováveis escalações

Cruzeiro : Otávio; Fagner, J. Marcelo, Jonathan e Rojas (Viña); Zé Lucas, Lucas Romero, Gerson e Bruno Rodrigues; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico : Artur Jorge.

: Otávio; Fagner, J. Marcelo, Jonathan e Rojas (Viña); Zé Lucas, Lucas Romero, Gerson e Bruno Rodrigues; Arroyo e Kaio Jorge. : Artur Jorge. Bahia : Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico : Rogério Ceni.

Arbitragem de Cruzeiro x Bahia