A associação do Esporte Clube Bahia comunicou o adiamento das eleições que vão definir a próxima Diretoria Executiva e a formação do Conselho Deliberativo da Associação Civil para o triênio 2027-2029. A votação, que estava marcada para 5 de dezembro, acontecerá agora no dia 12 do mesmo mês.

O pleito será marcado pela disputa entre o atual presidente, Emerson Ferretti, e o vice-presidente, Paulo Tavares, que estarão à frente de chapas concorrentes.

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A mudança no calendário ocorreu para atender às exigências previstas no estatuto da Associação, que estabelece a publicação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária de Eleição em três edições de um jornal de grande circulação, com pelo menos 15 dias úteis de antecedência em relação à votação.

De acordo com a Comissão Eleitoral, problemas técnicos e operacionais impossibilitaram a publicação dos editais no fim da semana passada, o que inviabilizou a manutenção da data inicialmente prevista.

Diante disso, a entidade optou por adiar a eleição em sete dias para assegurar o cumprimento das normas estatutárias. A Comissão informou ainda que a primeira das três publicações exigidas já foi realizada.

Prazo para regularização dos sócios permanece inalterado

Apesar da alteração na data da eleição, os associados não terão um prazo adicional para quitar eventuais pendências financeiras, atualizar os dados cadastrais ou concluir o registro da biometria facial.

Todos esses procedimentos devem ser realizados até esta quarta-feira (18 de novembro), data mantida no regulamento eleitoral.

O cadastro da biometria pode ser feito pela internet, nos canais oficiais do Bahia Associação. Quem não concluir o procedimento dentro do prazo poderá participar da votação somente de forma presencial, desde que cumpra os demais critérios estabelecidos para ter direito ao voto.

Também não houve mudanças no cronograma de avaliação das candidaturas. A homologação definitiva das chapas segue prevista para esta quarta-feira.

Conheça as chapas na disputa pela presidência

A disputa pelo comando da Associação coloca em lados opostos os atuais gestores do clube: o presidente Emerson Ferretti e o vice-presidente Paulo Tavares.

Emerson Ferretti

À frente do clube desde 2024, quando se tornou o primeiro ex-atleta a presidir a instituição, Ferretti busca a reeleição encabeçando a chapa 12, sob o slogan “Bahia, nosso futuro, nossa raiz”. Ferretti também ficou marcado por presidir o clube durante o primeiro triênio após a venda do futebol tricolor ao Grupo City.

O período foi marcado pela necessidade de redefinir as atribuições da instituição, que deixou de administrar diretamente o departamento de futebol e passou a concentrar suas atividades na fiscalização do acordo de acionistas da SAF, no desenvolvimento de outras modalidades esportivas e na realização de projetos sociais.

O candidato a vice-presidente na composição é Marcus Verhine, profissional com atuação nas áreas de economia e práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), que presidiu o Conselho Fiscal tricolor por seis anos.

A chapa de Ferretti tem como principais argumentos os resultados financeiros da Associação, a ampliação das atividades esportivas e a criação de novas iniciativas de relacionamento com os torcedores. Dados divulgados pela atual gestão mostram que o caixa da instituição passou de R$ 900 mil, em 2023, para mais de R$ 4 milhões em 2026.

A candidatura reúne sete grupos políticos em torno da continuidade da atual gestão, priorizando responsabilidade fiscal e expansão de projetos esportivos e sociais.

Paulo Tavares

Como concorrente de Ferretti está Paulo Tavares, atual vice-presidente, que concorre ao cargo máximo pela chapa 31 (Gestão, Paixão e Futuro), sob o slogan “A gestão nos fortalece, a paixão nos une e o futuro nos move”.

O vice na chapa de Tavares é Eduardo Sampaio, que já atuou em pleitos e órgãos internos do clube, tendo integrado anteriormente chapa para a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Bahia.

A composição conta com o apoio do ex-presidente Guilherme Bellintani, gestor que conduziu a venda do futebol tricolor ao Grupo City, e atua vinculada à chapa 310 (Simplesmente Bahia), representada por José Rabelo Menezes Neto na disputa pelo Conselho Deliberativo.

1 de 2 Paulo Tavares e Emerson Ferretti | Foto: Divulgação | EC Bahia

2 de 2 Paulo Tavares e Emerson Ferretti | Foto: Reprodução

Com o Grupo City, o que faz o presidente do Bahia?

Com a transferência do departamento de futebol profissional e das divisões de base para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) administrada pelo Grupo City, as atribuições da Diretoria Executiva da Associação passaram a concentrar funções institucionais, fiscalizatórias e poliesportivas.