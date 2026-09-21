Everaldo x Juba: quem leva a melhor nos pênaltis pelo Bahia?

A derrota do Esporte Clube Bahia para o Athletico, por 2 a 1, neste domingo, 20, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou uma discussão para além do resultado dentro de campo. Nos minutos finais da partida na Ligga Arena, em Curitiba (PR), Everaldo teve a oportunidade de empatar o confronto em uma cobrança de pênalti, mas parou no goleiro adversário.



A penalidade poderia ter garantido ao Esquadrão ao menos um ponto em um confronto direto pela parte de cima da tabela. Com o resultado, entretanto, a equipe comandada por Rogério Ceni deixou o G-4 da Série A.



A escolha de Everaldo como cobrador chamou atenção. Luciano Juba estava em campo e vinha exercendo a função de cobrador oficial do Bahia, inclusive com pênaltis convertidos nas duas rodadas anteriores. Mesmo assim, a responsabilidade diante do Athletico ficou com o atacante.



A decisão foi questionada a Ceni durante a entrevista coletiva após a partida. O treinador demonstrou irritação com a pergunta e lembrou que já havia sido questionado anteriormente por uma situação semelhante, mas de maneira inversa.



No confronto contra o Remo, em Belém (PA), Juba foi o responsável pela cobrança mesmo com Everaldo em campo. Na ocasião, o treinador também foi questionado sobre a escolha do lateral-esquerdo, que acabou desperdiçando a penalidade.



Diante do Athletico, Ceni deixou claro que a definição do cobrador é uma decisão tomada por ele.

A decisão é sempre minha Rogério Ceni - técnico do Bahia

Números colocam Everaldo à frente

Apesar da discussão sobre quem deve assumir a responsabilidade nas cobranças, os números levantados pelo portal A TARDE mostram uma pequena vantagem de Everaldo sobre Juba no aproveitamento de pênaltis pelo Bahia.



Desde que chegou ao clube, o atacante já cobrou 16 penalidades, considerando tanto cobranças durante as partidas quanto disputas de pênaltis. Deste total, 14 terminaram em gol e duas foram desperdiçadas. O aproveitamento de Everaldo é, portanto, de 87,5%. As duas cobranças não convertidas aconteceram contra Jacobina e Athletico.





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Everaldo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Juba tem aproveitamento próximo

Luciano Juba possui uma quantidade menor de cobranças pelo Bahia, mas também apresenta números expressivos. O lateral-esquerdo foi responsável por sete penalidades desde que chegou ao clube.

Em seis oportunidades, Juba balançou as redes. A única cobrança desperdiçada aconteceu diante do Remo, em Belém. Com seis conversões em sete tentativas, o lateral apresenta aproveitamento de 85,71%.



A diferença entre os dois, portanto, é de 1,79 ponto percentual a favor de Everaldo.





Histórico de Everaldo pelo Bahia

Das 16 cobranças listadas no levantamento, Everaldo converteu penalidades contra O'Higgins, Juazeirense, Jequié, CRB, Botafogo, Caxias, América-MG, Athletico, Grêmio, CRB, Itabuna, Fluminense-PI, Bahia de Feira e Ferroviário.

Entre essas cobranças, algumas aconteceram em disputas de pênaltis. É o caso dos confrontos contra O'Higgins, CRB, Caxias e Grêmio. Os únicos desperdícios registrados no levantamento são contra Jacobina e Athletico.



Histórico de Juba pelo Bahia

Juba, por sua vez, converteu cobranças diante de Caxias, CRB e O'Higgins em disputas de pênaltis. Durante as partidas, o lateral também marcou em penalidades contra Mirassol, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A exceção foi justamente o confronto com o Remo, quando não conseguiu converter a cobrança.

