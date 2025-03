Procon-BA notifica Jacuipense sobre possível prática de preços abusivo

Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, palco do jogo - Foto: Jorge Magalhães / Prefeitura de Feira de Santana

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) notificou o Esporte Clube Jacuipense nesta sexta-feira, 7, após receber denúncias de torcedores que alegaram estar sendo lesados por preços abusivos na venda de ingressos para o duelo entre Jacuipense e Bahia, marcado para este domingo, 9, em Feira de Santana, pelas semifinais do Campeonato Baiano. A denúncia levou o órgão de defesa do consumidor a exigir esclarecimentos do clube do interior.

O superintendente do Procon-BA, Tiago Venâncio, explicou ao Portal Massa! que o órgão está investigando casos em que torcedores se sentiram prejudicados pela possível prática de preço abusivo. "Solicitamos que o Jacuipense nos informasse os valores que estavam sendo cobrados e se esses preços foram os mesmos das partidas anteriores", detalhou.

Em caso de confirmação de irregularidades, o Jacuipense poderá ser multado em valores que podem ultrapassar R$ 6 milhões, conforme estipulado no Código de Defesa do Consumidor. "Caso a prática abusiva seja comprovada, aplicaremos a multa prevista pela legislação", afirmou Venâncio. O clube também pode ser alvo de ações judiciais, já que o Ministério Público e outros órgãos fiscalizadores podem tomar medidas adicionais.

Os ingressos para a torcida visitante começarão a ser vendidos neste sábado (8) e os valores variam entre R$ 100 (meia-entrada no setor arquibancada) e R$ 240 (inteira no setor cadeira). Já para a torcida do Jacuipense, as entradas estão sendo comercializadas a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

Por meio de nota, o Jacuipense confirmou o recebimento da notificação do Procon-BA e afirmou que apresentará os esclarecimentos necessários dentro do prazo determinado. O clube reiterou que a cobrança dos ingressos está dentro das normas e se comprometeu a demonstrar a legalidade da comercialização. "Todas as questões relativas à venda de ingressos já foram justificadas e continuaremos colaborando com os órgãos competentes, respeitando as normas e zelando pelo bem-estar de todos os torcedores", conclui a nota.

O Jacuipense garante estar à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a regularidade da comercialização e para colaborar com o Procon-BA e outros órgãos de fiscalização.

Veja a nota completa:

O Esporte Clube Jacuipense confirma o recebimento de notificação oriunda do PROCON/BA, referente à comercialização de ingressos para a partida contra o Esporte Clube Bahia, válida pela semifinal do Campeonato Baiano de Futebol de 2025.

O clube informa que responderá a citada notificação dentro do prazo estabelecido pelo órgão competente, apresentando os esclarecimentos necessários e demonstrando a legalidade da cobrança dos acessos dos torcedores à referida partida.

Reafirmamos, contudo, que todas as questões relacionadas à comercialização dos ingressos já foram devidamente justificadas oficiosamente e que, formalmente, justificará ao PROCON/BA que agiu dentro do mais amplo respeito às normas consumeristas, garantindo a transparência e a regularidade de todo o processo de venda de ingressos para a partida de futebol mencionada.

O Jacuipense sempre esteve e continuará à disposição para colaborar com os órgãos competentes, respeitando as normas vigentes e prezando pelo bem-estar de todos os seus torcedores, bem como dos torcedores visitantes que frequentam o seu mando de campo.