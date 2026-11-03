Estilo ofensivo? Saiba como deve jogar o Vitória com o novo técnico

Integrante da comissão técnica permanente do Esporte Clube Vitória, Cléber dos Santos será o treinador principal pela primeira vez desde que chegou ao clube. Com anos de experiência como auxiliar, o profissional de 47 anos pode dar uma cara nova no estilo de jogo do time baiano.

Anteriormente treinado por Jair Ventura, o Vitória ficou marcado por praticar um futebol vertical e construções rápidas. A equipe rubro-negra possui a quarta menor média de posse de bola (44,8%) no Brasileirão, utilizando muito o contra-ataque.

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Por outro lado, Cleber afirma ter um estilo diferente do seu antecessor. Segundo o auxiliar, seus times buscam ser "protagonistas" das partidas e atuam de maneira "agressiva".

"Eu sou um treinador que gosta muito de ter a posse de bola. Como a escola do Flamengo me formou, você ser treinador não dá pra pensar diferente disso, de ser protagonista, de ter atletas qualificados tecnicamente e propor o jogo. Isso está enraizado dentro da minha ideia de jogo. Ser agressivo, ter coragem para jogar e criar muitas oportunidades de gol", afirmou ao podcast '360 na Bola'.

Quem é Cleber dos Santos?

Contratado em setembro de 2025 para integrar a comissão técnica permanente do clube, o carioca Cléber dos Santos tem 47 anos e construiu grande parte da sua carreira como auxiliar técnico, além de trabalhar em categorias de base.

Cleber acumula experiências em diferentes clubes do futebol brasileiro e internacional. Ao longo da trajetória, trabalhou principalmente ao lado de Zé Ricardo, com quem passou por Vasco, Botafogo, Internacional, Cruzeiro e Goiás, além do Qatar SC, do Catar, e do Shimizu S-Pulse, do Japão.

Cléber também possui experiência nas categorias de base, com passagens por Flamengo, Audax-SP e Audax-RJ. No clube carioca, trabalhou com as equipes Sub-17 e Sub-20.

Cleber dos Santos durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Retorno ao Sub-20 do Flamengo

Em outubro de 2024, retornou ao Flamengo para assumir novamente o time Sub-20, cargo que ocupou até janeiro de 2025, o último antes de desembarcar no Barradão alguns meses depois. Durante o período, conquistou a Libertadores da categoria.

No início de 2025, também recebeu a oportunidade de dirigir a equipe alternativa do Flamengo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal realizava a pré-temporada nos Estados Unidos. Foram quatro partidas, duas derrotas, um empate e uma vitória.