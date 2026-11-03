Jair Ventura perdeu o elenco? Saiba bastidores da demissão do técnico

Três dias após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira, o Esporte Clube Vitória surpreendeu a muitos ao anunciar a demissão do técnico Jair Ventura. A saída do profissional de 47 anos foi motivada por diferentes fatores, entre eles o desgaste na relação com o elenco.

Segundo informação do Canto Rubro-Negro confirmada pelo portal A TARDE, havia uma desconexão dos atletas com o trabalho de Jair Ventura. A reportagem apurou que ocorreram divergências de parte do plantel com as ideias do treinador.

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A situação se agravou depois da eliminação para o Vasco da Gama nas quartas de final da Copa do Brasil. A diretoria rubro-negra, inclusive, avaliou a saída de Ventura há cerca de dois meses.

Apesar do desgaste, o A TARDE apurou que o elenco do Vitória não estava rachado e que Jair não perdeu completamente o grupo. A relação do comandante com os jogadores não era considerada ruim no dia a dia.

Desempenho em campo preocupava

Para além da desconexão entre Jair Ventura e elenco, o desempenho do Vitória em campo já preocupava a direção. Outro fator preponderante foi a rejeição da torcida com o trabalho, o que vinha causando a queda de público no Barradão.

Com três jogos em casa restando até o fim do Brasileirão, a cúpula do Leão da Barra acredita na força da equipe como mandante para chegar à pontuação que garante a permanência na Série A do Brasileirão.

Cléber dos Santos assume a equipe

O auxiliar Cleber dos Santos estará na beira do gramado contra o Fluminense nesta sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada. Ele já comandou o treino do Vitória desta segunda-feira, 2, no CT Manoel Pontes Tanajura.

O clube baiano ainda não definiu se Cleber será efetivado para a sequência da temporada, com cinco jogos ao todo, ou se vai contratar um novo treinador.