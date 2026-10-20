"Imagina ter investimento e não vencer o Vitória", cutuca Jair Ventura

Embora se aproxime de encerrar o Brasileirão sem vencer fora de casa, o Esporte Clube Vitória abriu cinco pontos para a zona de rebaixamento após empatar por 1 a 1 com o Corinthians nesta segunda-feira, 19, na Neo Química Arena. Mesmo com a má fase que atravessa o adversário, Jair Ventura valorizou o resultado.

Em entrevista coletiva, o técnico afirmou que clubes com o "investimento" de nível do Corinthians esperam derrotar o Vitória como mandantes. Ele também ressaltou a importância de não deixar o time paulista, que vinha de oito derrotas seguidas, somar três pontos e encostar na classificação.

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"A gente segura um adversário direto que também queria vencer. Imagina, você ter o investimento que tem, pegar o Vitória e não vencer em casa. Ponto importante, convocar nossa torcida para que a gente possa fazer mais uma grande pressão e buscar a 11ª vitória em casa, já que a gente só vence em casa. Mas já são dez, né? Não dá para esconder que a gente tem dez vitórias", argumentou Jair.

Questionado sobre o baixo volume ofensivo da sua equipe, especialmente no segundo tempo, Jair voltou a citar questões financeiras em sua resposta. O treinador relembrou que o Flamengo, clube de maior orçamento do país, ficou no 0 a 0 com o Estudiantes, pela Libertadores, e não conseguiu criar muitas chances na ocasião.

"Foi mérito do adversário, a gente tem dificuldade de valorizar o outro lado. O Flamengo vem de um jogo da Libertadores sem dar um chute no gol. Gastam R$ 50 milhões por mês e não conseguiram. Você acha que eles pensaram: 'hoje não vamos chutar no gol'?, questionou.

Momento do adversário não influenciou

Além da grande sequência de jogos sem vencer — agora são nove jogos — o Corinthians também vive uma imensa crise nos bastidores. Na última sexta-feira, 16, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu a prisão preventiva do vice-presidente Armando Mendonça.

No entanto, Jair Ventura disse que a grande espiral negativa do adversário não fez diferença. Ele apontou que a torcida presente no estádio apoiou o time do início ao fim do jogo, sem vaias ou protestos com a bola rolando.

"Torcida do Corinthians não vaia durante o jogo, ela apoia até o final. Vaiaram só quando acabou o jogo. Então isso não foi usado, o momento do adversário não foi usado. Foi usado da gente tirar o peso da situação de não vencer fora, que são as cobranças e sempre é minha primeira resposta nas coletivas", concluiu.