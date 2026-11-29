ÍDOLO!
Osvaldo relata emoção em despedida e revela conversas para novo cargo
Atacante se despediu dos gramados neste domingo, 29
Ídolo do clube baiano, Osvaldo encerrou sua trajetória como jogador profissional do Esporte Clube Vitória neste domingo, 29, na derrota por 3 a 1 para o Santos, no Barradão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 39 anos, ele se despediu dos gramados diante da torcida rubro-negra e falou sobre as conversas com a diretoria para uma nova função, desta vez fora das quatro linhas.
Em entrevista após a partida, Osvaldo falou sobre a emoção de encerrar a carreira, agradeceu pelo acolhimento recebido no Vitória e destacou a relação construída com os torcedores ao longo de quatro temporadas. O atacante relembrou sua trajetória e deixou claro que sempre procurou entregar o melhor pelo clube .
“Saio com o coração grato por tudo o que vivi aqui. É lógico que nunca esperava que esse momento pudesse chegar tão rápido, porque a gente trabalha para que esse momento nunca chegue. Mas, graças a Deus, Deus me guardou até aqui”, declarou.
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Osvaldo destaca identificação com a torcida
Contratado em 2022, Osvaldo chegou ao Vitória em um período de dificuldades esportivas e conquistou espaço na relação com a torcida. Mesmo com a desconfiança inicial por conta da idade, o atacante afirmou que enxergou a passagem pelo clube como uma oportunidade importante na carreira.
“Cheguei em um momento em que o clube estava muito carente de conquistas. Pude chegar e, da minha forma de ser, conquistar o torcedor. E o torcedor também, de uma forma extraordinária, me acolheu, me abraçou. Aqui vi uma oportunidade da minha vida”, afirmou.
O 'Vovô' também ressaltou a dedicação durante o período em Salvador e classificou os quatro anos como uma trajetória de muitas conquistas, sem deixar de reconhecer os próprios erros.
“Foram quatro anos de muita luta, muitas conquistas. É lógico que também errei, fui falho algumas vezes, mas sempre procurando dar o meu melhor. Saio com o coração cheio, coração grato por tudo o que vivi aqui”, completou.
Conversas com a diretoria sobre nova função
Apesar do encerramento da carreira como atleta, Osvaldo não pretende se afastar do futebol nem do Vitória. O jogador revelou que deseja permanecer no clube e que existe a possibilidade de assumir o cargo de diretor técnico. A definição, no entanto, ainda depende de conversas e alinhamentos contratuais.
“A princípio, seria como diretor técnico, mas a gente vai alinhar algumas coisas. Ele [Fábio Mota, presidente] sabe da minha vontade de poder continuar dentro do Vitória”, explicou.
Osvaldo também falou sobre a preparação para a nova etapa profissional. O ex-atacante já concluiu alguns cursos e pretende continuar os estudos na área de gestão esportiva, com novas formações previstas para os próximos meses.
“Por mais que a vivência nesses últimos anos tenha sido de 20 anos dentro do futebol, quero sempre continuar aprendendo. No futebol a gente nunca sabe tudo, tem que procurar sempre se renovar, estudar”, disse.
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Osvaldo deve ter nova função no Vitória em 2026 |
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Osvaldo com a taça da Copa do Nordeste |
O veterano ainda destacou o interesse em atuar na integração entre os departamentos do clube, especialmente na relação entre diretoria e elenco. Segundo ele, o respeito conquistado junto aos atletas pode contribuir para o desempenho na nova função.
“É uma coisa de que gosto, trabalhar com pessoas. Acho que essa nova função é uma função de que gosto, poder estar nessa transição entre diretoria e jogador. Acho que os atletas têm um respeito pela minha pessoa, e isso é gratificante demais”, concluiu.