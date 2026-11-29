Ídolo do clube baiano, Osvaldo encerrou sua trajetória como jogador profissional do Esporte Clube Vitória neste domingo, 29, na derrota por 3 a 1 para o Santos, no Barradão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 39 anos, ele se despediu dos gramados diante da torcida rubro-negra e falou sobre as conversas com a diretoria para uma nova função, desta vez fora das quatro linhas.

Em entrevista após a partida, Osvaldo falou sobre a emoção de encerrar a carreira, agradeceu pelo acolhimento recebido no Vitória e destacou a relação construída com os torcedores ao longo de quatro temporadas. O atacante relembrou sua trajetória e deixou claro que sempre procurou entregar o melhor pelo clube .

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“Saio com o coração grato por tudo o que vivi aqui. É lógico que nunca esperava que esse momento pudesse chegar tão rápido, porque a gente trabalha para que esse momento nunca chegue. Mas, graças a Deus, Deus me guardou até aqui”, declarou.

Osvaldo destaca identificação com a torcida

Contratado em 2022, Osvaldo chegou ao Vitória em um período de dificuldades esportivas e conquistou espaço na relação com a torcida. Mesmo com a desconfiança inicial por conta da idade, o atacante afirmou que enxergou a passagem pelo clube como uma oportunidade importante na carreira.

“Cheguei em um momento em que o clube estava muito carente de conquistas. Pude chegar e, da minha forma de ser, conquistar o torcedor. E o torcedor também, de uma forma extraordinária, me acolheu, me abraçou. Aqui vi uma oportunidade da minha vida”, afirmou.

O 'Vovô' também ressaltou a dedicação durante o período em Salvador e classificou os quatro anos como uma trajetória de muitas conquistas, sem deixar de reconhecer os próprios erros.

“Foram quatro anos de muita luta, muitas conquistas. É lógico que também errei, fui falho algumas vezes, mas sempre procurando dar o meu melhor. Saio com o coração cheio, coração grato por tudo o que vivi aqui”, completou.

Conversas com a diretoria sobre nova função

Apesar do encerramento da carreira como atleta, Osvaldo não pretende se afastar do futebol nem do Vitória. O jogador revelou que deseja permanecer no clube e que existe a possibilidade de assumir o cargo de diretor técnico. A definição, no entanto, ainda depende de conversas e alinhamentos contratuais.

“A princípio, seria como diretor técnico, mas a gente vai alinhar algumas coisas. Ele [Fábio Mota, presidente] sabe da minha vontade de poder continuar dentro do Vitória”, explicou.

Osvaldo também falou sobre a preparação para a nova etapa profissional. O ex-atacante já concluiu alguns cursos e pretende continuar os estudos na área de gestão esportiva, com novas formações previstas para os próximos meses.

“Por mais que a vivência nesses últimos anos tenha sido de 20 anos dentro do futebol, quero sempre continuar aprendendo. No futebol a gente nunca sabe tudo, tem que procurar sempre se renovar, estudar”, disse.

1 de 2 Osvaldo deve ter nova função no Vitória em 2026 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

2 de 2 Osvaldo com a taça da Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O veterano ainda destacou o interesse em atuar na integração entre os departamentos do clube, especialmente na relação entre diretoria e elenco. Segundo ele, o respeito conquistado junto aos atletas pode contribuir para o desempenho na nova função.

“É uma coisa de que gosto, trabalhar com pessoas. Acho que essa nova função é uma função de que gosto, poder estar nessa transição entre diretoria e jogador. Acho que os atletas têm um respeito pela minha pessoa, e isso é gratificante demais”, concluiu.