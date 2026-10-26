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E.C.VITÓRIA

Quatros atletas do Vitória perdem treino por problemas médicos; saiba

Elenco rubro-negro se reapresentou nesta segunda-feira, 26, no CT Manoel Pontes Tanajura

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A reapresentação do Esporte Clube Vitória nesta segunda-feira, 26, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador, foi marcada por um treinamento com ausências importantes: Cacá, Baralhas, Mateus Silva e Ramon.

Cacá e Ramon fizeram apenas trabalhos na fisioterapia do clube. O zagueiro foi desfalque de última hora no empate com o Athletico, no último sábado, 24, com desconforto na lombar, enquanto o lateral-esquerdo se recupera de lesão muscular na coxa há algumas semanas.

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Além deles, Mateus Silva e Baralhas realizaram tratamento no departamento médico. Assim como Ramon, o volante também lesionou o músculo da coxa e já não entra em campo há quase três meses.

Por fim, o lateral-direito tratou do trauma sofrido na região do tórax que o tirou do último compromisso do Leão da Barra ainda no intervalo. Ele chegou a ir para o hospital com risco de fratura, mas recebeu alta no mesmo dia.

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Quarteto fica à disposição?

Enquanto Cacá e Mateus Silva não devem ser problemas para o técnico Jair Ventura, Ramon e Baralhas são dúvidas para o próximo jogo do Rubro-Negro. Além deles, Marinho e Luan Cândido são baixas certas por estarem suspensos.

Próximo jogo do Vitória

O Vitória visita o Coritiba no próximo sábado, 31, às 16h, no Couto Pereira. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramon, lateral-esquerdo
Ramon, lateral-esquerdo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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