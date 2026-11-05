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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

ESSA FORÇA DE ONDE VEM?

Vitória deve ter o maior público em dois meses contra o Fluminense

Rubro-Negro volta a jogar no Barradão nesta sexta-feira, 6

João Grassi
Por
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Estádio Manoel Barradas terá grande público para o jogo entre Esporte Clube Vitória e Fluminense, na sexta-feira, 6, pelo Brasileirão. O Leão da Barra anunciou a parcial de check-ins feitos pelos sócios do Sou Mais Vitória (SMV).

Em postagem feita nas redes sociais, o Vitória comunicou que ao menos 20 mil pessoas já estão confirmadas na partida. “Somos 20 mil confirmados para a partida de sexta-feira (06/11) contra o Fluminense! Vamos nessa, Nação!”.

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A alta procura acontece em meio ao retorno dos cupons promocionais para compra de ingressos, que podem ser gerados pelos associados do SMV e compartilhados com outros torcedores. Diante disso, a expectativa é de casa cheia no Barradão.

Com isso, o estádio rubro-negro deve voltar a receber um público superior a 20 mil pessoas após dois meses. Isso aconteceu pela última vez na eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, quando 28.499 espectadores acompanharam o jogo de volta das quartas de final.

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Com expectativa de casa cheia, o Leão da Barra recebe o Fluminense às 20h da próxima sexta-feira, em duelo válido pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão.

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