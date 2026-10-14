Vitória processa o Grêmio e cobra R$ 10 milhões na CBF

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O Esporte Clube Vitória denunciou o Grêmio na Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), órgão que fiscaliza e aplica sanções aos clubes do futebol brasileiro. O Leão cobra uma dívida de quase R$ 10,3 milhões pela venda do zagueiro Wagner Leonardo, em fevereiro do ano passado.

Fabio Mota, presidente do Vitória, voltou a criticar o clube gaúcho e ainda disparou sobre a ANRESF. "Esculhambação do futebol brasileiro. Fiz as reclamações na agência, que disse que vai sair dando transfer ban em todo mundo", disse à ESPN.

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De acordo com o dirigente, o não pagamento comprometeu o planejamento financeiro do clube baiano. O Vitória chegou a levar um transfer ban por não receber repasse por parte do Grêmio. Esse dinheiro seria enviado ao Portimonense, equipe que Wagner pertencia antes de chegar ao Barradão.

Os processos abertos pelo Rubro-Negro são por um pagamento de R$ 5,078 milhões e outro de R$ 5,200 milhões. O primeiro já está sob análise da agência.

Grêmio reconhece parte da dívida

Segundo a ESPN, o Grêmio admite atraso apenas em um pagamento das parcelas Wagner Leonardo. O clube gaúcho diz que nem sequer recebeu ainda as denúncias do Vitória na ANRESF.

"Um absurdo. O Vitória de boa fé comprou jogadores porque vendeu pro Grêmio, aí fez um planejamento financeiro, mas o Grêmio não paga, aí continua contratando todo mundo, vai na CNRD e pede parcelamento, não toma transfer ban e de lá pra cá inscreveu 3 ou 4 atletas como se nada estivesse acontecendo", reclamou Fábio Mota.