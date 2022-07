Bahia confirma contratação do atacante Copete

O Bahia anunciou nesta sexta-feira, 8, seu primeiro reforço para o segundo semestre. Trata-se do atacante Copete, de 34 anos, que chega por empréstimo do Avaí até o fim de 2023. O Colombiano foi destaque do clube catarinense na Série B do ano passado, mas perdeu espaço nesta temporada.

Desde o início desta semana, Copete já está integrado ao restando elenco do Bahia no CT Evaristo de Macedo. No entanto, o atacante só poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor a partir do dia 18 de julho, data em que a janela de transferências do futebol nacional será reaberta.

✍🏽🇨🇴 Destaque do acesso do Avaí na última Série B, colombiano Copete abre novo ciclo de contratações do Esquadrão. Leia mais no #SócioDigital ➡️ https://t.co/j56t6LHDlY #BBMP pic.twitter.com/qessz7B3Yf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 8, 2022

Revelado no Trujillanos, da Colômbia, Copete ainda possui passagens por Zamora e Santa Fé, além de Velez Sársfield, da Argentina. No entanto, foi com a camisa do Atlético Nacional, entre 2014 e 2016, que ele se destacou e chamou a atenção do Santos, que o contratou no mesmo ano.

O último clube do colombiano foi o Avaí, onde estava desde o ano passado. Pelo time da Ressacada, o atacante disputou um total de 55 jogos, marcou 10 gols e deu 10 assistências.

Além de Copete, o Bahia pode contratar mais três a cinco jogadores para a sequência da Série B, de acordo com projeção do diretor de futebol Eduardo Freeland. As contratações já contam com apoio técnico do Grupo City, que em breve terá um acordo para a compra do futebol do Tricolor oficializado.