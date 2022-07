Enderson explica estreia de atacante no jogo contra o CRB

O técnico Enderson Moreira explicou o motivo de ter utilizado o atacante Igor Torres, estreando com a camisa do Bahia, no segundo tempo da partida contra o CRB, que ficou no empate em 1 a 1, na Fonte Nova, pela décima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“O Igor é um jogador de força, de lado, que finaliza bem e que joga mais pelo lado direito. Isso é importante no equilíbrio da equipe”, disse o treinador. Enderson ainda explicou que o jogador, ao lado de Raí, são os atletas que gostam de jogar pelo lado direito ofensivo do clube.

Estreante do dia, Igor também falou da sua estreia e da participação do time no empate com os alagoanos.

“Futebol é assim. Às vezes, a bola não entra. Tivemos muitas oportunidades. Nossa equipe fez um grande jogo. Temos que ver isso também. Não adianta olhar só o lado ruim. Tem que olhar o lado bom também. A gente fez uma grande partida. Agora é trabalhar, porque está começando agora o segundo turno”.

O Bahia terminou a primeira fase da Série B com o terceiro lugar, com 34 pontos, seis pontos a mais que o Tombense, quinto colocado.