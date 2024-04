Estreias de Bahia e Vitória na Série A terão arbitragem Fifa | A TARDE

Bahia e Vitória estreiam na Série A do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Para as partidas, contra Internacional e Palmeiras, respectivamente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a arbitragem.

O Tricolor entra em campo neste sábado, 12, ás 18h30, no Beira-Rio. O jogo será responsabilidade de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. O árbitro Fifa será auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior e Luís Carlos França Costa.

O VAR é de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo. Ele também pertence ao quadro de arbitragem da Fifa.

A estreia do Vitória ocorrerá no domingo, 14, às 18h30, no Barradão. A arbitragem da partida é de Bráulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes serão os assistentes.

O VAR é responsabilidade de Rodolpho Toski Marques, do Paraná.