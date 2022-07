“Faltou capricho”, diz Davó após gols perdidos contra o CRB

Depois de desperdiçar inúmeras chances de gol no primeiro tempo do jogo contra o CRB, o atacante Matheus Davó lamentou a falta de eficácia do setor ofensivo do Bahia e falou da necessidade de aprimorar a finalização nos treinamentos.

"O time criou bastante, até comentei com os companheiros. Faltou capricho na hora de fazer o gol, às vezes chegamos rápido na bola. É treinar e focar para os gols saírem nos próximos jogos", disse o atacante, que é o artilheiro do time com quatro gols marcados.

O jogador também falou do entrosamento com Raí. Os dois atletas têm a velocidade como ponto forte e isso pode estar fazendo os atacantes não chegarem no ponto da finalização inteiro. "Às vezes a gente acaba errando uma passada e não chega na bola inteiro. É coisa de tempo e de treinamento para aprimorar", pontuou.

O Bahia segue a sua preparação para encarar o Cruzeiro em jogo programado para sábado,23, às 16h, no Mineirão, pela vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.