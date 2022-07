Burse avalia alternativas para a possível ausência de Rafinha

Foi nas mãos de João Burse que o Vitória emplacou uma invencibilidade de 5 jogos no Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico chegou para arrumar a casa e vem conquistando a confiança dos jogadores e da torcida. Achar alternativas para o time em momentos adversos indica a essência de um bom treinador, e este é o cenário que Burse enfrenta hoje.

Sem a certeza de que Rafinha, artilheiro do Leão na temporada, possa enfrentar o ABC neste domingo, 31, por conta de uma lesão na coxa, o técnico utilizou a semana de treinos para buscar outras formas de jogar.

"[Rafinha] está em tratamento. Em paralelo a isso estamos testando todas as situações, características do adversário. No decorrer da semana nós vamos decidir com qual atleta entrar", indicou Burse. "Importância de ter semana cheia é isso, ter condição de testar situações, atletas com características diferentes. Então, durante a semana vamos trabalhando para identificar aquele que nos possa ajudar da melhor maneira", completou.

Apesar do momento bom, o Vitória vive a tensão de alcançar a classificação à segunda fase da terceirona, aparecendo atualmente com 26% de chances de chegar ao feito. Para o treinador, a pressão pelo resultado é aliviada quando o grupo é dedicado ao objetivo.

"Quando cheguei no Vitória, primeira coisa que passei para todos é esquecer o que passou. É focar nos últimos jogos, naquilo que estamos construindo. A gente vem muito sólido defensivamente, uma equipe que tem jogado coletivamente, se dedicado muito. E é dessa maneira que a gente vai para esses últimos jogos decisivos. Uma semana com muita dedicação, entrega, vontade" disse.

Com a expectativa de colocar 30 mil Rubro-Negros no Barradão, neste domingo, 31, João Burse mandou um recado à torcida. "Saibam que estamos trabalhando bastante, se dedicando, para chegar muito preparados no final de semana e dar alegria para o nosso torcedor", pontuou.

Vitória e ABC se enfrentam neste domingo, 31, às 16h, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Leão é o 11º colocado, com 22 pontos, um a menos que o Botafogo-SP, último clube na zona de classificação (G-8). Já o ABC é o 3º colocado, com 27 pontos.