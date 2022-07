Com atacante da base, Vitória retorna aos treinos nesta terça-feira

O elenco do Vitória retornou às atividades no campo do Barradão, nesta terça-feira, 26, com novidades. O jogador da base Alisson Santos subiu ao profissional para substituir Rafinha nos treinamentos, já que o atacante está lesionado. O técnico João Burse aproveitou o dia aperfeiçoar aspectos táticos do grupo.

Os titulares contra o Ferroviário, neste domingo, 24, e Roberto, que substituiu a Rafinha com 36 minutos de jogo, fizeram trabalhos regenerativas com exercícios na academia de musculação, com auxílio de bota de compressão pneumática, massagem e crioterapia.

No campo, já com Alisson Santos, o grupo participou de atividades com a finalidades de treinar o passe. Depois, tático usando somente metade do campo para aperfeiçoar a marcação na saída de bola, e por último, um trabalho em campo reduzido.

Na tarde desta quarta-feira, 27, Burse seguirá com a preparação da equipe visando o confronto com o ABC, no domingo, 31, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.