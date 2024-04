Condé quer Vitória "forte e competitivo" para garantir título baiano | A TARDE

A decisão do Campeonato Baiano se aproxima e o Vitória tem a chance de voltar a vencer o estadual após sete anos. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 3 a 2 e tem a vantagem do empate no confronto de volta.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5, o técnico Léo Condé minimizou essa vantagem e disse que o título está em aberto. Com a decisão fora do Barradão, o treinador garantiu que o Vitória entrará em campo para competir.

“Temos um placar favorável, mas é mínimo. A decisão está aberta, o adversário pode construir o resultado em casa, mas o Vitória demonstrou ser, mesmo longe de casa, uma equipe competitiva. É o que queremos no domingo, queremos ser uma equipe forte e competitiva para trazer o título para o Vitória”, afirmou Condé.

Leia mais: Confiantes, rubro-negros apostam em título do Vitória na Fonte Nova

Leia mais: Com telão no Barradão, festa é preparada para dia de Ba-Vi na final

O comandante rubro-negro também elogiou o Bahia e estudou os erros cometidos pela sua equipe no primeiro jogo para tentar corrigi-los. “Os gols que a gente sofreu nesses jogos tiveram erros nossos, mas também foi por méritos do adversário. Eles têm bons jogadores, são bem treinados. É claro que após o jogo a gente estuda bastante, e é em cima disso que trabalhamos durante a semana para neutralizar os pontos fortes do adversário e também explorar os vulneráveis”, disse.

O clássico Ba-Vi decisivo está marcado para as 16h deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Para ficar com o título, o Vitória só precisa de um empate. Caso perca por dois ou mais gols de diferença, o Bahia levanta a taça. Em caso de derrota por um gol de diferença, o campeão será decidido nos pênaltis.