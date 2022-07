João Burse avalia empate e pede Vitória "mais agressivo" na sequência

Após o empate por 2 a 2 com o ABC neste domingo, 31, o técnico do Vitória, João Burse, avaliou o resultado para a sequência do Leão na Série C do Campeonato Brasileiro e cobrou um time mais agressivo no último terço para aproveitar oportunidades e sair vitorioso das partidas.

"Foi um jogo equilibrado, sabíamos que seria difícil. [...] Tivemos o cabeceio do Dinei na reta final, acho que a gente tinha que ter explorado mais essa bola na área, coisa que a gente não fez. Esse terço final, principalmente do lado dos extremos, a gente podia ter um pouco mais de duelos e vencer esses duelos. Vale ressaltar que o time está saindo com a bola, conseguindo chegar, quebrar primeira e segunda linha, mas precisa ser mais agressivo no terço final", disse Burse.

O treinador ainda falou sobre a condição mental da equipe nos lances que saíram os gols do ABC. "Lógico que, quando estamos na frente e levamos o empate, automaticamente os atletas sentem a dificuldade de ter tomado o gol e ter que correr atrás novamente. Eles foram buscar, fizemos o segundo gol, depois mesmo tomando o empate, na reta final fomos muito forte, empurramos o adversário para trás, mas mesmo assim, como eu disse, precisamos caprichar no terço final, estamos chegando mas não ganhamos os duelos, as infiltrações e isso dificultou um pouco na reta final", disse.

Sobre o próximo confronto, com o Mirassol no próximo domingo, 7, Burse disse que vai utilizar a semana de treinos para ajustar erros vistos contra o ABC e analisar o adversário para sair do estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo, com o resultado positivo.

"Como todas as outras semanas, vamos voltar, passa o vídeo, ver o que funcionou, o que não funcionou e ajustar para que a gente possa ir em busca de uma vitória fora de casa, que agora é de extrema importância para estar dentro da zona de classificação", pontuou.