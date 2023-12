O comandante fica! Léo Condé renova contrato com o Vitória | A TARDE

Léo Condé seguirá no Vitória em 2024. Após uma negociação extensa nos últimos dias, as partes entraram em acordo e o treinador campeão da Série B permanecerá na Toca do Leão. A informação foi divulgada pelo presidente Fábio Mota em entrevista ao Podzé, na noite desta terça-feira, 5.

"Léo Condé renovou contrato há pouco. A gente chegou a um acordo e ele será o treinador para o início do ano", disse o mandatário rubro-negro.

Léo Condé desembarcou na Toca do Leão em fevereiro, para substituir João Burse. Na campanha do título da Série B, foram 22 vitórias, seis empates e apenas 10 derrotas, com aproveitamento de 63,1%. Ele dirigiu o time em 46 jogos na temporada 2023, com 23 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, com aproveitamento 57,2%.

O comandante terá como primeiro compromisso na temporada 2024 a estreia no Campeonato Baiano. O rubro-negro visita o Jacuipense, no dia 17 de janeiro, às 19h15. Além do Baianão, o Vitória terá as Copas do Nordeste e do Brasil, além da Série A do Brasileirão.