Flamengo vence São Paulo e assume liderança do Brasileirão | A TARDE

O Flamengo enfrentou, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, a equipe do São Paulo em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro carioca venceu o tricolor paulista por 2 a 1 com gols de Luiz Araújo e De La Cruz. O atacante Ferreira diminuiu para a equipe paulista, mas não evitou a derrota.



Erick Pulgar quase amplia para o Flamengo no final do jogo, após um belo passe Igor Jesus que exigiu uma grande defesa do goleiro Rafael. Após a vitória, o Flamengo assume a liderança do campeonato com seis pontos. O São Paulo, ainda sem pontos, está na 19ª posição.

Flamengo e São Paulo voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo. O Rubro-Negro visita o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. Às 18h30 é a vez de o Tricolor enfrentar o Atlético-GO, às 18h30, no Antônio Accioly, em Goiânia.



Triunfo colorado

A outra equipe com 100% de aproveitamento no Brasileiro é o Internacional, que foi até a Arena Barueri e derrotou o Palmeiras por 1 a 0 graças a um gol do atacante Wesley. Com este resultado o Colorado tem os mesmos seis pontos do Flamengo, mas ocupa a vice-liderança da competição por ter marcado um gol a menos até aqui no torneio.