Barcelona-BA vai mal na Série D e CEO faz revelações em forte desabafo

Barcelona de Ilhéus está na Série D do Campeonato Brasileiro - Foto: Barcelona de Ilhéus / Divulgação

O CEO do Barcelona de Ilhéus, Weliton Nascimento, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a fase ruim da equipe em 2025. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o dirigente fez um longo desabafo, pediu desculpas à torcida e expôs bastidores turbulentos do clube, que enfrenta um momento crítico dentro e fora de campo. O gestor reconheceu o fracasso da temporada até aqui.

“Eu vim aqui pedir desculpas a todos vocês, torcedores, apoiadores e patrocinadores pela vergonha, pelo vexame que nossa equipe está fazendo nessas competições em 2025. A minha vida sempre foi pautada em luta, glórias, obviamente que tiveram derrotas. Eu nunca parei de acreditar em mim mesmo, e eu sempre quis que nosso time, quando nós criamos lá na pandemia, fosse com essas características, porque tem todas as condições do que muitos clubes de Série C, e que alguns clubes pelo país não têm", disse inicialmente.

"E eu venho aqui humildemente pedir desculpas a vocês, porque eu entreguei o clube a especialistas, a homens que vivem do futebol, que são especializados em montar equipes. E desde o começo do ano, a gente não consegue formar um time que honre as nossas tradições e as nossas cores. Eu lamento muito por tudo isso, tenho certeza que vocês estão esperando um pronunciamento da minha parte”, complementou.

Após seis rodadas da Série D, o Barcelona de Ilhéus é apenas o sétimo colocado do seu grupo (que tem 8 times), com 4 pontos e nenhuma vitória. No sábado, 24, a equipe baiana sofreu uma goleada por 4 a 0 para o ASA, que lidera o grupo.

Atletas afastados e falta de comprometimento

O CEO do Barcelona de Ilhéus, Weliton Nascimento, relatou que alguns atletas foram afastados, mas seguem sendo pagos normalmente e sequer saíram da concentração. O dirigente revelou o clima desconfortável que essa situação tem causado no ambiente do clube.

“Para vocês terem uma ideia, nós dispensamos alguns atletas com a proposta de que eles fiquem em casa, ou fiquem afastados, recebendo seus salários regularmente até o final da competição. E além de prometer todos os seus direitos até o final do contrato, tem atletas que sequer saíram da pousada. Agora, vocês imaginam o clima que tem em você transitar com essas pessoas, com os atletas que estão jogando. Nós já propomos, pessoalmente, na última reunião, que atletas que não estiverem contentes, não estiverem felizes, chamem a gente para fazer um acordo. Muitos acordos vão até julho, agosto, e outros por esse problema vão até setembro”, relatou.

No vídeo, Weliton também relembrou um momento que, segundo ele, simboliza a crise vivida pela equipe.

“Vocês viram que no último jogo que foi televisionado, nós passamos por uma situação inédita, surreal. O time rival agora, do final de semana, estava com a bola de um lado e do outro, durante uns dois, três minutos, só tocando e a torcida gritando ‘olé’. A gente nunca passou por isso. E você não via um atleta nosso chegar para fazer a marcação. E para piorar, nós tomamos três gols que um time amador não toma", falou.

O empresário Weliton Nascimento é o CEO do Barcelona de Ilhéus | Foto: Divulgação

Clube à venda?

Em tom de frustração, o presidente também questionou a falta de comprometimento de parte do elenco do Barcelona de Ilhéus. Chateado, Weliton Nascimento cogitou até negociar o clube para uma empresa estrangeira tocar a gestão.

“Infelizmente, o que a gente viu nesses 17 jogos da temporada foi pouca entrega, resultado nenhum e o time conseguiu piorar de uns jogos para cá. Eu estou quase terminando esse vídeo aqui, e eu estou pensando, seriamente, em aceitar propostas de fora do país, para me auxiliar a levar esse time, porque não é fácil. Você ter que trabalhar, pagar as contas, os boletos e ouvir dizer que estão te roubando e que vocês estão passando férias em Ilhéus”, bradou.

Manipulação de resultados

Na parte mais grave do pronunciamento, Weliton revelou que foi procurado por pessoas com propostas para manipulação de resultados esportivos. Taxativo, ele negou a oferta criminosa e espera que as coisas melhorem,

“Recentemente, teve gente se oferecendo para entregar resultados, e aí eu não aceito em hipótese alguma. Eu não nasci para ser o menos pior, eu nasci para estar entre os melhores. E assim será o nosso time sempre. Com esses rapazes que estão aí, eles parecem que não seguem a nossa filosofia de estar entre os melhores. E é isso que está acontecendo com a gente”, finalizou.

Assista o desabafo do CEO

Temporada ruim

Após terminar em terceiro lugar no Campeonato Baiano de 2024, a temporada de 2025 não é boa para a Onça Pintada. A equipe terminou o estadual em 8º lugar e foi eliminada da fase eliminatória da Copa do Nordeste para o CSA e da primeira fase da Copa do Brasil para o Athletic-MG.

Na Série D, é o penúltimo colocado do grupo A4, com apenas quatro pontos em seis jogos disputados e ainda não venceu na competição nacional. Na última rodada, foi goleada por 4 a 0 para o ASA de Arapiraca-AL.