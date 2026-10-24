Gabriel Bortoleto perde 20 posições no grid do GP dos Estados Unidos de F1

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O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e o argentino Franco Colapinto sofreram punições severas no grid de largada para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. A sanção foi confirmada pela categoria nesta sexta-feira, 23, após as equipes dos dois competidores excederem o limite permitido para substituição de componentes da unidade de potência no circuito de Austin, no Texas.

A situação mais crítica é a do brasileiro. Bortoleto foi punido com a perda de 20 posições no grid, resultado da instalação de uma quarta unidade eletrônica de controle e de uma quarta unidade de armazenamento de energia em seu carro.

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A equipe Audi também realizou a troca de outros elementos no carro do brasileiro — incluindo motor de combustão interna, turbocompressor, sistema de escapamento e um componente auxiliar —, mas essas alterações ficaram dentro da cota permitida para a temporada e não geraram penalidades adicionais.

"O piloto brasileiro perderá 20 posições no grid de largada após a troca da quarta unidade eletrônica de controle e da quarta unidade de armazenamento de energia", alegou a Fórmula 1, em comunicado oficial.

Colapinto e Lindblad também recebem punições

O argentino Franco Colapinto, da Alpine, perderá 10 posições no grid em relação ao seu tempo na sessão de classificação. A sanção ocorreu após a equipe instalar uma quarta unidade eletrônica de controle, excedendo o teto máximo de três peças estabelecido pelo regulamento.

Um terceiro piloto também começará a corrida em desvantagem: o britânico Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que foi punido com a perda de 5 posições pelo mesmo motivo.

Desempenho nos treinos livres em Austin

Apesar das sanções antes do treino classificatório, Bortoleto apresentou um ritmo competitivo nas primeiras atividades do fim de semana. No primeiro treino livre (TL1) realizado nesta sexta-feira na pista de Austin, o brasileiro cravou o 8º melhor tempo, demonstrando bom acerto do carro. Já Colapinto encerrou a sessão na 17ª colocação.

A corrida principal do GP dos Estados Unidos acontece neste domingo, 25.