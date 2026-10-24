Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

VELOCIDADE

Gabriel Bortoleto perde 20 posições no grid do GP dos Estados Unidos de F1

Piloto brasileiro da Audi foi punido nesta sexta-feira, 23, após troca de componentes da unidade de potência em Austin

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Brasileiro teve componentes da unidade de potência trocados pela Audi
Brasileiro teve componentes da unidade de potência trocados pela Audi - Foto: CLIVE MASON/AFP

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e o argentino Franco Colapinto sofreram punições severas no grid de largada para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. A sanção foi confirmada pela categoria nesta sexta-feira, 23, após as equipes dos dois competidores excederem o limite permitido para substituição de componentes da unidade de potência no circuito de Austin, no Texas.

A situação mais crítica é a do brasileiro. Bortoleto foi punido com a perda de 20 posições no grid, resultado da instalação de uma quarta unidade eletrônica de controle e de uma quarta unidade de armazenamento de energia em seu carro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A equipe Audi também realizou a troca de outros elementos no carro do brasileiro — incluindo motor de combustão interna, turbocompressor, sistema de escapamento e um componente auxiliar —, mas essas alterações ficaram dentro da cota permitida para a temporada e não geraram penalidades adicionais.

"O piloto brasileiro perderá 20 posições no grid de largada após a troca da quarta unidade eletrônica de controle e da quarta unidade de armazenamento de energia", alegou a Fórmula 1, em comunicado oficial.

Colapinto e Lindblad também recebem punições

O argentino Franco Colapinto, da Alpine, perderá 10 posições no grid em relação ao seu tempo na sessão de classificação. A sanção ocorreu após a equipe instalar uma quarta unidade eletrônica de controle, excedendo o teto máximo de três peças estabelecido pelo regulamento.

Um terceiro piloto também começará a corrida em desvantagem: o britânico Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que foi punido com a perda de 5 posições pelo mesmo motivo.

Leia Também:

POTY GUARANÁ

Patrocinador de clubes da Série A é acusado de assédio eleitoral
Patrocinador de clubes da Série A é acusado de assédio eleitoral imagem

E.C.BAHIA

Piloto do Bahia busca título em campeonato de rally; veja carro usado
Piloto do Bahia busca título em campeonato de rally; veja carro usado imagem

ESPORTES

Cristiano Ronaldo pode fazer o gol 1000 este ano? Veja número de jogos
Cristiano Ronaldo pode fazer o gol 1000 este ano? Veja número de jogos imagem

Desempenho nos treinos livres em Austin

Apesar das sanções antes do treino classificatório, Bortoleto apresentou um ritmo competitivo nas primeiras atividades do fim de semana. No primeiro treino livre (TL1) realizado nesta sexta-feira na pista de Austin, o brasileiro cravou o 8º melhor tempo, demonstrando bom acerto do carro. Já Colapinto encerrou a sessão na 17ª colocação.

A corrida principal do GP dos Estados Unidos acontece neste domingo, 25.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas