Osvaldo pode ter nova função no Vitória em 2026; entenda

Osvaldo pode ter nova função no Vitória em 2026 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória vem fazendo uma série de anúncios para o ano de 2026, como novas contratações, patrocínios e tantos outros planos. Somado a isso, o presidente do clube, Fábio Mota, ainda comentou sobre o futuro de um dos rostos mais queridos pela torcida do Leão, o atacante Osvaldo, de 38 anos de idade.

O atacante terá mais um ano de contrato vigente com o rubro negro, de acordo com o presidente, que indicou a renovação do atacante "vamos ter contrato por Osvaldo por mais um ano, certo, devemos assinar qualquer hora". Porém, sua função ainda não é muito clara, visto que, o presidente do clube quer utilizá-lo como um elo entre os atletas e a diretoria.

“A ideia é que ele fique um ano e vamos analisar se ele vai ficar um ano só como jogador ou gerente técnico que é o que nós queremos. Estamos conversando com ele para que durante esse contrato de um ano, vamos fazer a transição para que ele assuma essa posição, que é um grande líder, um grande ídolo do clube, então vamos aguardar ele”, disse Fábio Mota durante a coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 5.

Já pelo lado de Osvaldo, o atacante entende que sua função para o ano de 2026 ainda segue em aberto, porém, que estaria de acordo em ocupar tal cargo.

"Está em aberto [a função], mas pode ser essa função. O elo entre os jogadores e a diretoria. Conheço a maior parte do elenco, convivo. Só de olhar eu sei se chegou triste, chateado, tenho essa visão. Tenho quase 20 anos de profissional. Gosto de participar, estar no dia a dia, é uma função que eu gosto", disse.

Osvaldo no Vitória

Ídolo e identificado com o Vitória, Osvaldo já acumula 133 jogos pelo clube desde sua chegada em 2023, com 17 gols e 13 assistências. Conquistou ainda dois títulos com a camisa vermelha e preta: Série B 2023 e Baianão 2024.