DEFINIDO

Série A, Copa do Brasil ou Nordestão? Saiba a prioridade do Vitória em 2026

Fábio Mota define prioridades do Vitória na próxima temporada

Téo Mazzoni e João Grassi

Por Téo Mazzoni e João Grassi

10/12/2025 - 12:45 h
Fábio Mota detalha foco do Vitória em 2026
Fábio Mota detalha foco do Vitória em 2026 -

A cúpula rubro-negra já definiu qual competição o Vitória irá priorizar em 2026: o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 10, durante coletiva realizada no Barradão, o presidente Fábio Mota afirmou que a Série A será o foco do clube na próxima temporada.

Segundo o dirigente, o Brasileirão será prioridade porque, em 2026, a competição começará mais cedo — no dia 28 de janeiro — conforme o novo calendário do futebol brasileiro apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em outubro deste ano.

Em ordem hierárquica, Mota colocou o Campeonato Brasileiro e, na sequência, a Copa do Brasil — competição em que o clube estreará na quinta fase — como prioridades do Vitória em 2026:

A prioridade é o Campeonato Brasileiro — por motivos óbvios — e, depois, a Copa do Brasil, também por motivos óbvios
Fábio Mota - presidente do Vitória

Não ficam! Vitória confirma saídas de volante e centroavante
Vitória renova contrato de Jair Ventura por mais uma temporada
Mota revela detalhes de renovações com peças importantes: "Avançamos"

Com isso, o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste ficarão em segundo plano no planejamento do clube. No Baianão, o Leão utilizará uma equipe alternativa, sob o comando de Rodrigo Chagas. Já o Nordestão, na visão de Fábio Mota, perdeu força após as mudanças promovidas pela CBF:

“Eu preciso entender como será a Copa do Nordeste. Com o novo regulamento e a diminuição de datas, será que as cotas vão ser as mesmas? Os patrocínios vão ser os mesmos? A Copa do Nordeste ainda está um pouco nebulosa. A gente não sabe quem vai transmitir, não há contrato fechado com TV”, afirmou.

No entanto, apesar de não ser prioridade, a Copa do Nordeste de 2026 não está descartada para o Vitória. “Neste ano, o Vitória carrega uma responsabilidade: entre todos os participantes da Copa do Nordeste, é o único clube da Série A”, comentou o mandatário.

Se der, é claro que, em qualquer caminho, o Vitória entra brigando para ser campeão. E vai entrar
Fábio Mota - presidente do Vitória

