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ONDAS ARTIFICIAIS

Surfista baiano disputa Mundial de Parasurf inédito em piscina de ondas nos EUA

Bicampeão brasileiro, Dijackson Passos, o "Gato de Botas", representa a Bahia em competição na Califórnia

Rafael Tiago
Por
Dijackson Passos compete na Califórnia entre 19 e 22 de novembro
Dijackson Passos compete na Califórnia entre 19 e 22 de novembro - Foto: Arquivo Pessoal

O surfista baiano Dijackson Passos, conhecido no meio esportivo como "Gato de Botas", será o representante da Bahia no Campeonato Mundial de Parasurf, realizado entre os dias 19 e 22 de novembro em Palm Desert, na Califórnia (EUA). Atual bicampeão brasileiro e já detentor de um título mundial no currículo, o atleta encara uma edição histórica da modalidade: pela primeira vez, a disputa acontecerá em uma lagoa de ondas artificiais.

A tecnologia utilizada no evento permite a geração de ondas em ambiente controlado, assegurando condições idênticas e consistentes para todos os competidores ao longo das baterias. Garantido na seleção após o desempenho de destaque na temporada, o baiano aposta na adaptação prévia para buscar o pódio.

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"Acredito que não terei muita surpresa, pois realizei alguns treinos em uma piscina de ondas", contou Dijackson Passos, surfista baiano.

Logística de embarque e apoio institucional

A viagem internacional conta com o suporte do Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que viabilizou as passagens aéreas do atleta.

O embarque para os Estados Unidos está marcado para este domingo (15), partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) com destino ao Aeroporto Internacional de Palm Springs (PSP), na Califórnia.

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Cronograma oficial da competição

Organizado pela Associação Internacional de Surfe (ISA), o torneio segue uma agenda intensiva de avaliações técnicas e disputas na água:

  • 16 e 17 de novembro: Classificação funcional dos atletas;
  • 18 de novembro: Reunião oficial dos chefes de equipe;
  • 19 de novembro: Cerimônia de abertura e treinos livres na lagoa;
  • 20 e 21 de novembro: Disputa das baterias eliminatórias;
  • 22 de novembro: Grande final e cerimônia de encerramento.
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Sudesb Surf tecnologia

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