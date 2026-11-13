Surfista baiano disputa Mundial de Parasurf inédito em piscina de ondas nos EUA

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O surfista baiano Dijackson Passos, conhecido no meio esportivo como "Gato de Botas", será o representante da Bahia no Campeonato Mundial de Parasurf, realizado entre os dias 19 e 22 de novembro em Palm Desert, na Califórnia (EUA). Atual bicampeão brasileiro e já detentor de um título mundial no currículo, o atleta encara uma edição histórica da modalidade: pela primeira vez, a disputa acontecerá em uma lagoa de ondas artificiais.

A tecnologia utilizada no evento permite a geração de ondas em ambiente controlado, assegurando condições idênticas e consistentes para todos os competidores ao longo das baterias. Garantido na seleção após o desempenho de destaque na temporada, o baiano aposta na adaptação prévia para buscar o pódio.

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"Acredito que não terei muita surpresa, pois realizei alguns treinos em uma piscina de ondas", contou Dijackson Passos, surfista baiano.

Logística de embarque e apoio institucional

A viagem internacional conta com o suporte do Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que viabilizou as passagens aéreas do atleta.

O embarque para os Estados Unidos está marcado para este domingo (15), partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) com destino ao Aeroporto Internacional de Palm Springs (PSP), na Califórnia.

Cronograma oficial da competição

Organizado pela Associação Internacional de Surfe (ISA), o torneio segue uma agenda intensiva de avaliações técnicas e disputas na água: